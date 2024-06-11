«Мы всегда желаем, чтобы наша сборная побеждала. Но это удается не всегда».

Об этом İdman.biz заявил ветеран азербайджанского футбола Юнис Гусейнов.

Опытный специалист оценил предстоящий контрольный матч сборной против Казахстана. Он сказал, что верит в хороший результат:

«Мы очень хорошо знаем казахстанскую команду. Поскольку мы много раз играли против них, Ариф Асадов знает их слабые и сильные стороны. Я думаю, на поле выйдет правильный состав. Я уверен, что мы победим Казахстан».

По словам Гусейнова, матч, который мы проиграли Албании со счетом 1:3, дает повод с надеждой ждать предстоящей игры:

«Станислав Черчесов, наблюдающий за командой со стороны, будет мотивировать игроков. Они также постараются показать себя с лучшей стороны. Но если учесть последний матч нашей команды, то мы можем с надеждой смотреть на предстоящую игру. Наша команда неплохо сыграла против Албании, за исключением первых 20 минут. Мы могли бы и не проиграть. Это была равная игра».

Отметим, что встреча между Азербайджаном и Казахстаном пройдет сегодня в Венгрии. Матч начнется в 18:00.

Эмин Ага

İdman.biz