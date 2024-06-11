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Сборная Азербайджана отправится в Албанию

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июня 2024 15:21
14
Сборная Азербайджана отправится в Албанию

Сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет двухэтапный сбор.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Наша команда будет тренироваться в Баку с 13 по 14 июня. Второй этап сборов пройдет с 15 по 20 июня в Дурресе, Албания.

В ходе подготовки U-17 проведет 2 товарищеских матча со сборной Албании соответствующей возрастной группы. Первый матч состоится 17 июня, второй - 19-го. Обе игры пройдут на «Эгнатия Арене» и начнутся в 20:00 по бакинскому времени. На подготовку были приглашены 20 игроков.

Н

ИМЯ/ФАМИЛИЯ

КЛУБ

1

Мехди Гасанов

Нефтчи

2

Рауф Аюбов

Сабах

3

Хазрат Самедов

Сабах

4

Фарид Джаббарлы

Зира

5

Алибей Махмудов

Сабах

6

Тунджай Ахмедов

Марсет (Испания)

7

Надир Насибли

Марсет (Испания)

8

Саттар Тахирзаде

Марсет (Испания)

9

Магомед Чодаров

Марсет (Испания)

10

Мурад Гурбанов

Зира

11

Синан Мехдизаде

Марсет (Испания)

12

Нихад Исаков

Кяпаз

13

Али Газибеков

Карабах

14

Эмиль Гасанов

Сумгаит

15

Абдулазиз Джаббарлы

Карабах

16

Ибрагим Бабаев

Серветт (Швейцария)

17

Ислам Гасанов

Црвена Звезда (Сербия)

18

Ибрагим Халилов

Сабах

19

Умид Селимов

Сабах

20

Али Ибрагим

Карабах

İdman.biz

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