Сборная Азербайджана отправится в Албанию

Сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет двухэтапный сбор.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Наша команда будет тренироваться в Баку с 13 по 14 июня. Второй этап сборов пройдет с 15 по 20 июня в Дурресе, Албания.
В ходе подготовки U-17 проведет 2 товарищеских матча со сборной Албании соответствующей возрастной группы. Первый матч состоится 17 июня, второй - 19-го. Обе игры пройдут на «Эгнатия Арене» и начнутся в 20:00 по бакинскому времени. На подготовку были приглашены 20 игроков.
|
Н
|
ИМЯ/ФАМИЛИЯ
|
КЛУБ
|
1
|
Мехди Гасанов
|
Нефтчи
|
2
|
Рауф Аюбов
|
Сабах
|
3
|
Хазрат Самедов
|
Сабах
|
4
|
Фарид Джаббарлы
|
Зира
|
5
|
Алибей Махмудов
|
Сабах
|
6
|
Тунджай Ахмедов
|
Марсет (Испания)
|
7
|
Надир Насибли
|
Марсет (Испания)
|
8
|
Саттар Тахирзаде
|
Марсет (Испания)
|
9
|
Магомед Чодаров
|
Марсет (Испания)
|
10
|
Мурад Гурбанов
|
Зира
|
11
|
Синан Мехдизаде
|
Марсет (Испания)
|
12
|
Нихад Исаков
|
Кяпаз
|
13
|
Али Газибеков
|
Карабах
|
14
|
Эмиль Гасанов
|
Сумгаит
|
15
|
Абдулазиз Джаббарлы
|
Карабах
|
16
|
Ибрагим Бабаев
|
Серветт (Швейцария)
|
17
|
Ислам Гасанов
|
Црвена Звезда (Сербия)
|
18
|
Ибрагим Халилов
|
Сабах
|
19
|
Умид Селимов
|
Сабах
|
20
|
Али Ибрагим
|
Карабах
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