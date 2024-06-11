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"Не нужно тратить деньги и привозить иностранного тренера"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июня 2024 13:15
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"Не нужно тратить деньги и привозить иностранного тренера"

«Казахстан - не слабая команда».

Об этом İdman.biz. заявил Рамин Мусаев, бывший президент Профессиональной футбольной лиги.

Он прокомментировал предстоящую игру Азербайджан-Казахстан, которая пройдет сегодня в Венгрии. По словам Мусаева, противостоять знакомому изначально сопернику будет непросто:

«Сегодня наша сборная выступит под руководством временного тренера Арифа Асадова. Для футболиста это имеет большое значение. Потому что команда играет более ответственно, когда есть постоянный главный тренер. Помимо всего этого, сейчас футболистам пора отдыхать. Если бы вопрос с главным тренером прояснился, они бы играли более лучше. Они также должны показать на что способны. У нас есть хорошие игроки на сегодняшний день. Просто нужно правильно их использовать».

Бывший руководитель ПФЛ подчеркнул, что он против назначения иностранца на пост главного тренера сборной Азербайджана:

«Новый президент АФФА Ровшан Наджаф примет правильное решение в этом вопросе. Он молод и амбициозен. Как человек с 20-летним опытом работы в этой сфере могу сказать, что нужно держаться за местного главного тренера. На мой взгляд, нет никого лучше наших тренеров. Они прекрасно знают, на что способны наши игроки. Однако новому главному тренеру также следует предоставить определенные полномочия и не следует навязывать условия. Словом, не надо заставлять играть тех, кто сидит в запасе за границей. Если мы посмотрим на практику, то увидим, чего мы добились с иностранными главными тренерами. Никакую пользу мы не получили. Поэтому нет необходимости тратить деньги и приглашать иностранного тренера».

Отметим, что матч между Азербайджаном и Казахстаном начнется в 18:00.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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