Сыграть "в атаку" против Казахстана

Сборная Азербайджана по футболу сегодня в венгерском Сотмбатхее проведет очередной товарищеский матч. После поражения от Албании со счетом 1:3 несколькими днями назад, команда постарается показать результативную игру против Казахстана, к чему есть все предпосылки.

Как сообщает İdman.biz, соперник не просто хорошо нам знаком, с ним жребий нас сводит с частой периодичностью. В качестве свежего примера можно вспомнить Лигу наций, когда в прошлом году команды обменялись домашними победами: вначале подопечные тогда еще Джованни Де Бьязи проиграли на выезде со счетом 0:2, а затем забили три безответных мяча в Баку. За это время в обоих коллективах произошло ряд изменений, которые в первую очередь, коснулись поста главного тренера. На смену Магомеду Адиеву на днях пришел Станислав Черчесов, который будет смотреть за матчем с трибуны. А непосредственно руководить игрой сборной станет ассистент Руслан Балтиев.

В начале статьи мы упомянули о том, что встреча может стать результативной. Если взглянуть на предыдущие очные поединки соперников, то в пяти играх было забито больше двух мячей, а две завершились и вовсе голевым фейерверком - 3:2. Причем, в них победу праздновали именно азербайджанские футболисты. А значит, есть все предпосылки к тому, что матч получится достаточно интересным и насыщенным на события.

В преддверии встречи Ариф Асадов также дал понять, что сборная рассчитывает сыграть первым номером. В составе могут быть изменения, но костяк, судя по всему, останется прежним. Команда планирует включить прессинг, но его интенсивность будет зависеть от физического состояния футболистов. Плюсом могут стать активные действия на флангах с дальнейшими передачами в центр. И если говорить об игровой модели, то упор будет сделан на атаку. До начала Лиги наций осталось не так много времени, поэтому матч с Казахстаном - это еще одна возможность наиграть контуры состава перед турнирными матчами.

Вместе с тем, команды находятся в разном игровом тонусе. Если чемпионат Казахстана в самом разгаре, то сезон в Азербайджане завершился совсем недавно. Но, в любом случае, в отдельно взятом матче это не окажет серьезного влияния на контур игры. И матч не обойдется без голов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz