13 футболистов покинули "Араз-Нахчыван"

«Араз-Нахчыван» попрощался с несколькими игроками, у которых истекли контракты.

İdman.biz сообщает, что представитель Премьер-лиги отправил в лагерь «Сабаха» Абдуллу Рзаева и Ильгара Алекперова, у которых истек срок аренды.

Также контракты не были продлены с Семиром Буквичем, Нуманом Курдичем, Тураном Манафовым, Замиком Алиевым, Акселем Нгандо, Туралом Байрамлы, Исмаилом Аззауи, Мохаммедом Кадыри, Элвисом Машике, Ниджатом Сулеймановым и Орханом Алиевым.

Отметим, что Кристиан Аврам, Вадим Абдуллаев, Нуно Родригеш, Игор Рибейро, Вандерсон Мело, Эльчин Мустафаев, Рамин Насирли, Мичо Кузманович, Тарлан Ахмедов, Урфан Аббасов, Ульву Искендеров и Омар Булудов по-прежнему будут выступать за «Араз- Нахчыван» в новом сезоне.

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