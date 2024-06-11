От аутсайдера до чемпиона - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Фабиян Бунтич, новый трансфер чемпиона Азербайджана "Карабаха", сыграет за свой третий клуб в профессиональной карьере.

İdman.biz сообщает, что 27-летний хорват, являющийся гражданином Германии, ранее играл только за два клуба.

Юноша из Штутгарта

Фабиян, родившийся в Штутгарте, Германия, сделал здесь свои первые шаги в футболе. Подросток, игравший в городских клубах низшего уровня «Файхинген» и «Штутгартер Кикерс», привлек к себе внимание уже в 15-летнем возрасте. В результате его привлек в свою команду «Штутгарт», самый авторитетный клуб города. Хотя Бунтич провел здесь 4 года, в основной состав ему так и не удалось попасть.

Приглашение от сборной

Появление хорватского вратаря в команде «Штутгарта» младших возрастных групп не осталось незамеченным в балканской стране. Фабияна пригласили в сборную Хорватии. Сначала он играл в составе U-18, затем в U-19. Но ему не удалось продвинуться в лучшие команды страны, давшей мировому футболу десятки и сотни талантов - U-21 и основную сборную. Бунтич, сыгравший в составе сборной 13 матчей, сохранил ворота сухими в отборочном матче ЕВРО-2016 U-19.

В поисках перспективы

Не видя перспектив в «Штутгарте» и понимая, что не сможет попасть в состав, хорват перешел в клуб низшей лиги «Ингольштадт». Вратарь, три года игравший во второй команде Региональной лиги, получил шанс дебютировать на профессиональном уровне в декабре 2018 года в возрасте 21 года. Фабиян, пропустивший 42 мяча в 22 играх во 2-й Бундеслиге и 78 мячей в 73 матчах в 3-й лиге, также забил гол в ворота кельнской «Виктории» в феврале 2021 года. Он был автором мяча, который принес его команде победу со счетом 2:1 в дополнительное время. В сезоне 2021/22 «Ингольштадт» занял последнее место во 2-й Бундеслиге и вылетел в низшую лигу.

Уход с тонущего корабля

Как только его первый профессиональный клуб «Ингольштадт» покинул лигу, Бунтич также попрощался с командой. Вратарь, пришедший на правах свободного агента из «Штутгарта» 6 лет назад, снова сменил клуб с тем же статусом. Он отправился в Португалию, чтобы жить легионерской жизнью за пределами Германии. Бунтич, вышедший со своей командой в 3-ю лигу, летом 2022 года стал членом «Визелы».

Дебют на Пиренеях

Несмотря на постоянное выступление в низших лигах, Фабии не составило труда адаптироваться на более высоком уровне. Он сразу стал «номером 1» в «Визеле» и был на поле в 33 из 34 туров чемпионата без замен. Он пропустил 37 мячей. Команда заняла 11 место.

Опять подвал

Второй год в Португалии сложился для Фабияна не очень удачно. Голкипер получил шанс в 28 из 34 туров. Он пропустил 59 голов в чемпионате, что стало худшим сезоном в карьере Бунтича. Как и вратарю, его команде тоже не повезло. Команда, обосновавшаяся в подвале турнирной таблицы, заняла 17-е место среди 18 клубов. Через два года Бунтич вместе со своей командой снова вылетел в низшую лигу. Вратарь, перешедший из 2-й лиги Бундеслиги Германии в 3-ю лигу, покинул Примейру в Португалии. Вратарь, за свою карьеру пропустивший 96 голов в 61 матче в высшем дивизионе, сейчас вступает в новый для себя этап. Вратарь аутсайдеров теперь будет носить форму гегемона своей страны. Вратарь, который за последние три сезона дважды вылетал в низшую лигу, должен оправдать надежды команды, выигравшей 10 чемпионатов за 11 лет. Этим летом Фабиян также дебютирует в еврокубках.

Отметим, что Бунтич подписал трехлетний контракт с "Карабахом".

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