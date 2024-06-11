«2 года назад мы встречались с этой командой»

İdman.biz сообщает, что об этом заявил тренер сборной Казахстана по футболу Руслан Балтиев.

Сегодня специалист, команде которого предстоит встретиться со сборной Азербайджана в товарищеском матче, выразил уверенность, что встреча будет интересной:

«Азербайджан - техничная команда и хороший соперник. Все матчи с ними проходят напряженно. Встреча всегда заканчивается с минимальным преимуществом одной из сторон. Сегодня нас ждет очень сложная и интересная игра».

Полузащитник соперника Балуржан Исламхан также заявил, что игра будет сложной:

«Соперник нам знаком, мы играли против него в Лиге наций несколько лет назад. Мы постараемся использовать все свои силы для достижения положительного результата. Мы также хорошо выступили в последнем отборочном этапе. Я уверен, что в Азербайджане знают, что мы являемся хорошим соперником».

Отметим, что встреча Азербайджан - Казахстан пройдет в Венгрии. Матч начнется в 18:00.

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