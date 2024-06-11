Азербайджан против Болгарии

Сборная Азербайджана по футболу U-21 проведет свой очередной матч.
Как сообщает İdman.biz, наша сборная сыграет в товарищеском матче против Болгарии.
Команда Самира Алиева примет соперника в Баку. Наша команда, проигравшая в контрольном матче со Словакией со счетом 2:3, на этот раз постарается порадовать своих болельщиков.
Отметим, что свой следующий матч наша команда проведет 6 сентября. Сборная будет в гостях у Люксембурга в отборочном этапе ЕВРО-2025.
Товарищеский матч U-21
11 июня
20:00. Азербайджан - Болгария
Баку. «Лив Бона Деа Арена»
İdman.biz