10 Июня 2024
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299-й матч в истории

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июня 2024 10:58
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299-й матч в истории

Завтра сборная Азербайджана проведет следующий матч.

İdman.biz сообщает, что наша команда встретится в товарищеском матче с Казахстаном.

Матч, который пройдет в Венгрии, станет 299-м в истории нашей команды. Свою первую игру наша команда провела 17 сентября 1992 года в городе Гурджуани против сборной Грузии и проиграла со счетом 3:6.

За этот период наши футболисты, выигравшие 60 раз, 78 игр свели вничью и 160 матчей проиграли. В предыдущих 298 встречах наши футболисты забили 229 голов и пропустили 492 мяча.

Этот матч станет 139-м товарищеским матчем национальной сборной. На данный момент наша команда провела 138 таких матчей и выиграла 39 из них. Сборная Азербайджана сыграла вничью 45 раз и проиграла 54 матча. Команда забила 131 гол и пропустила 174 мяча.

Встреча с Казахстаном - четвертая игра под руководством Арифа Асадова. За время его тренерской работы наша команда выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью и 1 раз проиграла. Наша команда забила 3 гола и пропустила 4 мяча.

Отметим, что товарищеский матч, который состоится 11 июня, начнется в 18:00. Матч Казахстан - Азербайджан пройдёт в «Haladas SportKomplexum» в городе Сомбатхей, Венгрия.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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