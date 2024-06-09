"Азербайджан победит Казахстан"

«Наша сборная хорошо выступала на протяжении 20-25 минут».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Вагиф Джавадов.

Он прокомментировал товарищеский матч нашей команды с Албанией. Джавадов заявил, что свою роль в поражении со счетом 1:3 сыграла слабая борьба:

«Такая ситуация понятна. Но с другой стороны, мы также разочарованы тем, что не смогли победить. Причин нашего поражения несколько. Только закончился основной чемпионат, игрокам пора отдохнуть, поэтому они устали. Кто-то закончил сезон раньше, кто-то поздно. Наши многие игроки были не в форме. Учитывая все это, такой результат был ожидаем.

Хоть мы и проиграли, но сыграли неплохо. Необходимо исправлять атмосферу в сборной. Главного тренера нет и неизвестно, останется ли в команде Ариф Асадов. Все это вызывает определенные слухи. Конечно, с этой точки зрения результат не важен. По моему мнению, состояние сборной постепенно улучшится».

Он также коснулся товарищеского матча сборной Азербайджана против Казахстана:

«Победа будет зависеть от самих игроков. Будет интересная борьба. Матчи Казахстан-Азербайджан всегда вызывали внимание болельщиков. По моему мнению, матч завершится нашей победой».

Отметим, что матч национальной сборной против Казахстана состоится 11 июня.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz