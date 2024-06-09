Вадим Васильев: "Врачи сказали, что мне..."

«Я чувствую себя относительно хорошо».

Об этом İdman.biz рассказал бывший футболист сборной Азербайджана Вадим Васильев.

51-летний нападающий-ветеран, перенесший инсульт в начале февраля, рассказал, что до сих пор проходит лечение:

«С первого взгляда видно, что прогресс большой. Я хожу на физиотерапию. Врачи сказали, что мне нужно пройти повторное обследование в конце июня. Тогда станет ясно, следует ли мне продолжать физиотерапию или прекратить ее. Я также принимаю лекарства. Теперь я могу использовать левую руку, это хорошо».

Он прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборной Азербайджана с Казахстаном:

«Соперник сильный. Это будет непростая игра. Но все в руках наших игроков. Можно победить. Хоть главного тренера и нет, но, на мой взгляд, общая ситуация в команде удовлетворительная. Они часто бывают на сборах. Это хорошо. На мой взгляд, чтобы победить, у них должно быть хорошее психологическое настроение. Я думаю, что после поражения от сборной Албании они победят Казахстан».

Отметим, что свой следующий матч Азербайджан проведет 11 июня против Казахстана.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz