9 Июня 2024
RU

Вадим Васильев: "Врачи сказали, что мне..."

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июня 2024 10:01
55
Вадим Васильев: "Врачи сказали, что мне..."

«Я чувствую себя относительно хорошо».

Об этом İdman.biz рассказал бывший футболист сборной Азербайджана Вадим Васильев.

51-летний нападающий-ветеран, перенесший инсульт в начале февраля, рассказал, что до сих пор проходит лечение:

«С первого взгляда видно, что прогресс большой. Я хожу на физиотерапию. Врачи сказали, что мне нужно пройти повторное обследование в конце июня. Тогда станет ясно, следует ли мне продолжать физиотерапию или прекратить ее. Я также принимаю лекарства. Теперь я могу использовать левую руку, это хорошо».

Он прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборной Азербайджана с Казахстаном:

«Соперник сильный. Это будет непростая игра. Но все в руках наших игроков. Можно победить. Хоть главного тренера и нет, но, на мой взгляд, общая ситуация в команде удовлетворительная. Они часто бывают на сборах. Это хорошо. На мой взгляд, чтобы победить, у них должно быть хорошее психологическое настроение. Я думаю, что после поражения от сборной Албании они победят Казахстан».

Отметим, что свой следующий матч Азербайджан проведет 11 июня против Казахстана.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Определился судья матча плей-офф
13:49
Азербайджанский футбол

Определился судья матча плей-офф

Объявлены назначения первого матча плей-офф квалификации в I лигу
"Зира" подписала контракты с тремя игроками - ФОТО
13:20
Азербайджанский футбол

"Зира" подписала контракты с тремя игроками - ФОТО

Новое соглашение достигнуто с Кисметом Алиевым сроком на 2 года,

"Азербайджан победит Казахстан"
11:53
Азербайджанский футбол

"Азербайджан победит Казахстан"

"Победа будет зависеть от самих игроков"
"Надежда есть"
10:33
Азербайджанский футбол

"Надежда есть"

"Отсутствие практики неизбежно мешало нам забить в решающие моменты"
Рекорд нашей сборной спустя 14 лет
09:27
Азербайджанский футбол

Рекорд нашей сборной спустя 14 лет

Команда под руководством Арифа Асадова в этом году не уходила с поля без забитого гола
Рахиль покинул лагерь сборной
8 Июня 21:31
Футбол

Рахиль покинул лагерь сборной

В составе сборной Азербайджана, находящейся на сборах в венгерском Сомбатхее, произошло изменение

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М
Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО
6 Июня 20:05
Азербайджанский футбол

Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО

Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу