Они забили трижды - АНАЛИТИКА

Муса Гурбанлы забил третий гол за сборную Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, этого игрок "Юргордена" добился в товарищеском матче против Албании.

Матч, в котором наша сборная проиграла со счетом 1:3, стал для форварда 13-м матчем в составе сборной. Муса забил 3 гола в возрасте 22 лет и 55 дней.

Гурбанлы по этому показателю занимает 6-е место. Только 5 игроков достигли отметки "3" в более молодом возрасте.

Недоступный Вагиф

Именно Вагиф Джавадов забил свой третий гол в составе сборной, будучи самым молодым. Он достиг этого в возрасте 20 лет и 138 дней. Но у бывшего нападающего на тот момент тоже был большой опыт. Вагиф забил свой третий гол в своем 26-м матче.

"Золотой мальчик", завидующий Джавадову

Другой игрок, также как Вагиф, забил 3 гола в сборной еще до того, как ему исполнился 21 год. Это Заур Тагизаде, "Золотой мальчик" нашего футбола. Свой третий гол за сборную он забил в возрасте 20 лет и 195 дней. На тот момент Заур провел свой 11-й матч в составе сборной.

Эльвин в "Топ-3".

Три игрока забивали по три гола в возрасте 21-22 лет. Один из них, Эльвин Мамедов, сделал это менее чем через три месяца после того, как ему исполнился 21 год. Его третий гол был зафиксирован в возрасте 21 года и 84 дней. Эльвин забил его в своем 13-м матче в составе сборной.

И быстр, и молод

Руфат Дадашов стал четвертым самым молодым игроком, достигшим барьера в три гола. Воспитанник немецкого футбола смог сделать это в возрасте 21 года и 320 дней. В отличие от других, он достиг этой цифры с дублем. Руфат забил свои второй и третий голы в одном матче. Дадашов примечателен тем, что быстро достиг третьего гола по количеству игр. Этого он сумел добиться в своем 5-м матче в национальной форме.

Что отличает Махира и Мусу?

Махир Эмрели - пятый и последний игрок, забивший 3 гола в сборной, до того, как ему исполнилось 22 года. Он последний в "Топ-5" как по возрасту, так и по времени. В возрасте 21 года и 342 дней Махир забил третий гол сборной в ворота соперника. Эмрели, пятый и последний в этом списке. Он опередил Мусу на 79 дней. Махир положил трешку в своем 16-м матче.

Отметим, что 32 игрока нашей сборной забили 3 и более голов.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz