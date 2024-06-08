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"Мы не можем чувствовать себя комфортно на поле"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2024 13:51
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"Мы не можем чувствовать себя комфортно на поле"

"Товарищеский матч не означает, что мы должны проиграть".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он прокомментировал товарищеский матч, в которой наша сборная проиграла Албании со счетом 1:3. По словам Султанова, он не знает, что происходит в команде:

"Мы не можем чувствовать себя комфортно на поле. Если у нас не будет уверенности в себе, качества, комфорте, мы не сможем показать себя на международной арене. Потому что Албания комфортно обращалась с мячом в матче. У них есть игроки, которые знают, что делать на поле. У нас этого нет. Берем мяч, стараемся что-то сделать в спешке. Футбол таким не бывает. Я думаю, нам еще нужно много времени. Мы так и будем проигрывать и не сможем поехать на чемпионат Европы. Необходимо время, и над этим нужно работать".

Отметим, что свой следующий матч Азербайджан проведет 11 июня против Казахстана.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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