"От сборной большего ожидать не стоило"

"Встретились две команды с разной мотивацией".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Тебриз Гасанов.

Опытный специалист прокомментировал товарищескую игру, в которой наша сборная проиграла Албании со счетом 1:3. Он сказал, что в команде был некоторый дисбаланс:

"Это было нормально. Кто-то из игроков много играл в чемпионате, кто-то меньше. Албания готовится к финальной стадии чемпионата Европы. Этот матч был для них важен. Мы долго хотели посмотреть за сборной Азербайджана в игре. Мы плохо начали игру. Возможно, это произошло потому, что игроки команды долгое время не собиралась вместе. Но по ходу матча команда смогла прийти в себя.

Второй тайм мы начали лучше. Могли атаковать, мячом больше владели. Возможно, этого хотела сама Албания. В группе они сыграют против таких сильных команд, как Испания, Хорватия и Италия. Возможно, они отступили, чтобы сыграть на контратаках. В целом, учитывая, что игра состоялась после окончания чемпионата, большего от сборной ожидать не стоило".

Гасанов заявил, что в игре с Казахстаном мы увидим другую команду:

"Мы хотим увидеть более лучшую сборную. Во втором матче наша команда покажет хорошую игру".

Отметим, что встреча с Казахстаном состоится 11 июня.

Эмин Ага

İdman.biz