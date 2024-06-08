9 Июня 2024
RU

"От сборной большего ожидать не стоило"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2024 12:14
57
"От сборной большего ожидать не стоило"

"Встретились две команды с разной мотивацией".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Тебриз Гасанов.

Опытный специалист прокомментировал товарищескую игру, в которой наша сборная проиграла Албании со счетом 1:3. Он сказал, что в команде был некоторый дисбаланс:

"Это было нормально. Кто-то из игроков много играл в чемпионате, кто-то меньше. Албания готовится к финальной стадии чемпионата Европы. Этот матч был для них важен. Мы долго хотели посмотреть за сборной Азербайджана в игре. Мы плохо начали игру. Возможно, это произошло потому, что игроки команды долгое время не собиралась вместе. Но по ходу матча команда смогла прийти в себя.

Второй тайм мы начали лучше. Могли атаковать, мячом больше владели. Возможно, этого хотела сама Албания. В группе они сыграют против таких сильных команд, как Испания, Хорватия и Италия. Возможно, они отступили, чтобы сыграть на контратаках. В целом, учитывая, что игра состоялась после окончания чемпионата, большего от сборной ожидать не стоило".

Гасанов заявил, что в игре с Казахстаном мы увидим другую команду:

"Мы хотим увидеть более лучшую сборную. Во втором матче наша команда покажет хорошую игру".

Отметим, что встреча с Казахстаном состоится 11 июня.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рахиль покинул лагерь сборной
8 Июня 21:31
Футбол

Рахиль покинул лагерь сборной

В составе сборной Азербайджана, находящейся на сборах в венгерском Сомбатхее, произошло изменение
Патрик Андраде проиграл в Камеруне
8 Июня 19:42
Футбол

Патрик Андраде проиграл в Камеруне

31-летний полузащитник сыграл против сборной Камеруна
Лучшие арены мира - Бакинский олимпийский стадион также в списке
8 Июня 17:37
Футбол

Лучшие арены мира - Бакинский олимпийский стадион также в списке

Объявлен список 100 лучших стадионов мира
66-й раз в истории: через 6 лет
8 Июня 15:55
Азербайджанский футбол

66-й раз в истории: через 6 лет

В прошлый раз этого добился Казахстан
Они забили трижды - АНАЛИТИКА
8 Июня 14:57
Азербайджанский футбол

Они забили трижды - АНАЛИТИКА

32 игрока нашей сборной забили 3 и более голов
"Мы не можем чувствовать себя комфортно на поле"
8 Июня 13:51
Азербайджанский футбол

"Мы не можем чувствовать себя комфортно на поле"

"У них есть игроки, которые знают, что делать на поле"

Самое читаемое

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М
Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО
6 Июня 20:05
Азербайджанский футбол

Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО

Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу