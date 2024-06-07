«Албания не позволила нам хорошо сыграть с первых минут».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Опытный специалист прокомментировал товарищеский матч со сборной Албании. Он сказал, что Муса выступил более эффективно, когда вышел на поле позже:

«После 20-й минуты команда осознала возможность игры против соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше. У нас также появились возможности для взятия ворот. И Муса, и Махир еще не готовы играть 90 минут. Не исключено, что Муса выйдет на поле позже в следующей игре. Тогда он бывает гораздо эффективен. Эмиль Мустафаев имеет лишний вес в 2-3 килограмма. Я сказал игрокам, что если вы приходите в сборную, то должны держать себя в форме».

Отметим, что Муса Гурбанлы забил единственный гол нашей сборной, проигравшей Албании со счетом 1:3.

İdman.biz