8 Июня 2024
RU

"И Муса, и Махир еще не готовы играть 90 минут"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 23:27
37
"И Муса, и Махир еще не готовы играть 90 минут"

«Албания не позволила нам хорошо сыграть с первых минут».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Опытный специалист прокомментировал товарищеский матч со сборной Албании. Он сказал, что Муса выступил более эффективно, когда вышел на поле позже:

«После 20-й минуты команда осознала возможность игры против соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше. У нас также появились возможности для взятия ворот. И Муса, и Махир еще не готовы играть 90 минут. Не исключено, что Муса выйдет на поле позже в следующей игре. Тогда он бывает гораздо эффективен. Эмиль Мустафаев имеет лишний вес в 2-3 килограмма. Я сказал игрокам, что если вы приходите в сборную, то должны держать себя в форме».

Отметим, что Муса Гурбанлы забил единственный гол нашей сборной, проигравшей Албании со счетом 1:3.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лунев - о своем будущем
09:29
Азербайджанский футбол

Лунев - о своем будущем

"Если позовут в "Зенит"..."
Гол престижа от Гурбанлы и три мяча от Албании
00:01
Футбол

Гол престижа от Гурбанлы и три мяча от Албании

Сборная Азербайджана по футболу уступила Албании со счетом 1:3 в товарищеском матче в венгерском Сомбатхее
Байрами прокомментировал гол в ворота нашей сборной
7 Июня 23:54
Азербайджанский футбол

Байрами прокомментировал гол в ворота нашей сборной

"Мы продолжим так бить"
Наша сборная утомила албанского вратаря
7 Июня 23:20
Азербайджанский футбол

Наша сборная утомила албанского вратаря

"Теперь мы можем готовиться к игре против Италии на ЕВРО-2024"
Наша сборная забила дважды, но проиграла
7 Июня 22:50
Азербайджанский футбол

Наша сборная забила дважды, но проиграла

Команда под руководством Самира Алиева встретилась со Словакией
4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру

Самое читаемое

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
5 Июня 16:05
Азербайджанский футбол

Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока "Карабаха" Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня
Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО
6 Июня 20:05
Азербайджанский футбол

Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО

Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М