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Объявлены наказания в матче плей-офф

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 21:30
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Объявлены наказания в матче плей-офф

Сегодня состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на нем обсуждалось произошедшее в матче плей-офф II лиги.

На 90+4-й минуте ответного матча между «Хайперс» и «Шафой» игрок хозяев под номером 16 Сирадж Мамедли получил красную карточку за агрессивное поведение и был дисквалифицирован на 4 игры. На 90+5 минуте матча игрок №23 «Шафы» Ниджат Аббасов за агрессивное поведение получил красную карточку и был дисквалифицирован на 4 игры, а его команда оштрафована на 300 манатов.

Отметим, что по итогам двух игр «Хайперс» завоевал право выступать во II лиге.

İdman.biz

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