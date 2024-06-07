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"Они очень хорошо проанализировали нашу команду"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 17:35
184
"Они очень хорошо проанализировали нашу команду"

«Если посмотреть на игры в целом, то на групповом этапе все было хорошо».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер по мини-футболу «Азнур» Раджаб Фараджзаде.

Бывший футзалист сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы, проходящем в Боснии и Герцеговине. Он объяснил причины поражения команды Эльшада Гулиева от Казахстана:

«Мы хорошо выступили на групповом этапе. Забивали голы, за исключением некоторых эпизодов, хорошо играли в защите. Мы хорошо боролись против Казахстана. Я не думаю, что это была плохая игра. Мы просто не смогли ее хорошо завершить. Мяч не шел в ворота. Это была не только наша вина. Казахстанцы также хорошо показали себя в обороне. Они очень хорошо проанализировали нашу команду. Они знали наши сильные стороны. Серия пенальти - это тоже лотерея. Удача была на стороне казахов».

Отметим, что наша сборная проиграла Казахстану в 1/4 финала чемпионата Европы по серии пенальти - 6:7.

Эмин Ага

İdman.biz

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