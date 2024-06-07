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Ценность игр нашей сборной

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 14:49
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Ценность игр нашей сборной

В июне сборная Азербайджана проведет два товарищеских матча.

Как сообщает İdman.biz, выявлена ценность этих матчей в рейтинге FIFA.

Национальная сборная под руководством Арифа Асадова встретится с Албанией 7-го числа и с Казахстаном четырьмя днями позже. Оба соперника занимают более высокие места в рейтинге ФИФА.

Поэтому даже при ничьей наша сборная повысит свой рейтинг. Если мы выиграем оба матча, наша команда получит 12,1 очка. Максимальная потеря составит 7,9.

7 июня
Азербайджан - Албания
Победа: 6,8
Ничья: 1,8
Поражение: -3,2

11 июня
Азербайджан - Казахстан
Победа: 5.3
Ничья: 0,3
Поражение: -4,7

Отметим, что оба матча пройдут в Венгрии.

İdman.biz

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