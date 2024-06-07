7 Июня 2024
RU

АФФА ведет переговоры с россиянами

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 12:59
16
АФФА ведет переговоры с россиянами

Сборная Азербайджана может сыграть товарищеский матч с Россией.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Он отметил, что РФС ведет переговоры с АФФА по поводу товарищеского матча. Митрофанов подчеркнул, что договориться со странами-членами УЕФА непросто, хотя переговоры ведутся не только с Азербайджаном, но и с Казахстаном и Арменией. Плотный график в европейском футболе может помешать проведению матча.

Отметим, что до конца года сборная Азербайджана проведет 8 игр. Наша команда, которая в этом месяце проведет два товарищеских матча, с сентября по ноябрь сыграет 6 встреч в Лиге наций.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Cтартовый состав Албании на игру с Азербайджаном - ФОТО
12:07
Азербайджанский футбол

Cтартовый состав Албании на игру с Азербайджаном - ФОТО

Бразильский специалист выведет свою команду на поле по тактической схеме 4-2-3-1
"Туран Товуз" подписал новый контракт с бомбардиром
12:04
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" подписал новый контракт с бомбардиром

Соглашение рассчитано на один сезон
Что покажет сборная Азербайджана против финалиста ЕВРО?
11:44
Азербайджанский футбол

Что покажет сборная Азербайджана против финалиста ЕВРО?

Поединок с албанцами станет неплохим тестом перед Лигой наций
Азербайджан против Словакии
11:24
Азербайджанский футбол

Азербайджан против Словакии

Встреча начнется в 20:30 по бакинскому времени
Наша сборная сыграет с Турцией
10:31
Азербайджанский футбол

Наша сборная сыграет с Турцией

Встреча начнется в 18:00 по бакинскому времени
Азербайджан против Албании
10:15
Азербайджанский футбол

Азербайджан против Албании

Сегодня наша сборная проведет очередную игру

Самое читаемое

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
5 Июня 16:05
Азербайджанский футбол

Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока "Карабаха" Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня
Первая победа - ФОТО
4 Июня 23:07
Азербайджанский футбол

Первая победа - ФОТО

Женская сборная Азербайджана одержала первую победу в лиге B отборочного раунда чемпионата Европы
Мечта Айшан Ахмедовой: "Карабах" и Лига Чемпионов - ВИДЕО - ФОТО
5 Июня 16:40
Азербайджанский футбол

Мечта Айшан Ахмедовой: "Карабах" и Лига Чемпионов - ВИДЕО - ФОТО

Наша гостья оценила победу над Турцией в отборочном раунде ЕВРО-2025 и общее выступление сборной