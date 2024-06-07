АФФА ведет переговоры с россиянами

Сборная Азербайджана может сыграть товарищеский матч с Россией.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Он отметил, что РФС ведет переговоры с АФФА по поводу товарищеского матча. Митрофанов подчеркнул, что договориться со странами-членами УЕФА непросто, хотя переговоры ведутся не только с Азербайджаном, но и с Казахстаном и Арменией. Плотный график в европейском футболе может помешать проведению матча.

Отметим, что до конца года сборная Азербайджана проведет 8 игр. Наша команда, которая в этом месяце проведет два товарищеских матча, с сентября по ноябрь сыграет 6 встреч в Лиге наций.

İdman.biz