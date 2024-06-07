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Что покажет сборная Азербайджана против финалиста ЕВРО?

Азербайджанский футбол
Аналитика
7 Июня 2024 11:44
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Что покажет сборная Азербайджана против финалиста ЕВРО?

Сборная Азербайджана по футболу начинает серию товарищеских матчей в венгерском Сомбатхее. Первым соперником станет Албания, для которой встреча станет проверкой перед чемпионатом Европы.

Как сообщает İdman.biz, нашей команде нечасто удается проводить контрольные встречи против соперников, выступающих в финальных стадиях ЕВРО или ЧМ. В этом смысле поединок с албанцами станет неплохим тестом перед Лигой наций, до которой осталось всего три месяца. Как и в предыдущих товарищеских матчах в марте против Болгарии и Монголии, сборная вновь сыграет под руководством Арифа Асадова.

Специалист с приставкой и.о главного тренера, продолжает руководить коллективом и, наверное, мало кто удивиться, если он продолжит свою работу. Впрочем, речь сейчас не столько об этом, сколько о том, каким коллектив предстанет в предстоящей встрече против Албании и Казахстана, которая состоится 7 июня.

Понятное дело, что матчи первых чисел июня имеют свою специфику. Многие футболисты едва завершили сезон и на этой волне получили вызов в сборную. Например, в последний момент к составу присоединились игроки «Карабаха» и «Зиря» после финала Кубка страны. Естественно, присутствует усталость, поэтому сложно сказать, кто выйдет на поле в игре против Албании. Но можно предположить, что наши футболисты постараются сыграть первым номером, так как соперник может дать шанс тем, у кого было не так много игровой практики. К тому же, албанцы на чемпионате Европы попали в одну группу с Испанией, Италией и Хорватией, а значит, особое внимание они постараются уделить обороне. Поэтому нельзя исключать того, что они сыграют против нашей команды в оборонительном ключе.

Это может представить возможности подопечным А.Асадова сыграть в атакующем ключе, что у них достаточно хорошо получается, если брать во внимание предыдущие поединки. Ну и, конечно, надо постараться улучшить результативность – в предыдущих товарищеских играх мы забили по голу Монголии и Болгарии, но создали столько моментов, что хватило бы на несколько встреч. У тренера богатый выбор нападающих - Маир Эмрели, Рамиль Шейдаев, Муса Гурбанлы. Вряд ли Асадов в отличие от своего визави Сильвиньо будет сильно экспериментировать с составом, и наверняка положится на проверенных футболистов.

В любом случае, матч обещает быть достаточно интересным и богатым на события. Посмотрим, что получится.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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