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Наша сборная сыграет с Турцией

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 10:31
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Наша сборная сыграет с Турцией

Сборная Азербайджана U-19 лет проведет очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша команда сыграет свой второй матч в товарищеском турнире, организованном в Молдове.

Сборная встретится с Турцией U-20. Матч пройдет на стадионе «Динамо» города Бендеры. Встреча начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в первой игре турнира сборная U-19 одержала победу со счетом 2:0 над сборной Казахстана. Свой последний матч наша команда проведет 10 июня в 20:30 против Молдовы U-19.

Международный турнир
II тур
7 июня
18:00. Азербайджан (U-19) – Турция (U-20)
Бендер. Стадион "Динамо"

İdman.biz

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