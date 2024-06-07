Наша сборная сыграет с Турцией

Сборная Азербайджана U-19 лет проведет очередной матч.
İdman.biz сообщает, что наша команда сыграет свой второй матч в товарищеском турнире, организованном в Молдове.
Сборная встретится с Турцией U-20. Матч пройдет на стадионе «Динамо» города Бендеры. Встреча начнется в 18:00 по бакинскому времени.
Отметим, что в первой игре турнира сборная U-19 одержала победу со счетом 2:0 над сборной Казахстана. Свой последний матч наша команда проведет 10 июня в 20:30 против Молдовы U-19.
Международный турнир
II тур
7 июня
18:00. Азербайджан (U-19) – Турция (U-20)
Бендер. Стадион "Динамо"
İdman.biz