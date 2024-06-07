Главным тренером Шахруддина станет иностранец

«Адану Демирспор», за который играет вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев, возглавит иностранный специалист.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил президент клуба Мурат Санджак.

Санджак, который был переизбран главой клуба, отметил, что команда будет сотрудничать с иностранным специалистом. Он также заявил, что с нынешним главным тренером Хикметом Караманом проблем нет:

«С Караманом у нас проблем нет. Но на новый сезон мы ищем в команду иностранного специалиста».

Отметим, что, хотя «Адана Демирспор» прошлый сезон начала под руководством Патрика Клюйверта, с голландским специалистом клуб расстался в декабре. Сезон-2023/2024 команда завершила на 12-м месте с 44 очками.

İdman.biz