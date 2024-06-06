"Азербайджан может поставить нас в сложную ситуацию"

"Мы готовимся к ЕВРО-2024. В нашем расписании было два товарищеских матча. Это очень короткий период подготовки".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Албании Сильвиньо.

Он высказал свое мнение по поводу завтрашнего товарищеского матча с Азербайджаном

"Если бы у нас было 3-4 недели до соревнований в Германии, было бы другое дело. И вот у нас осталось 7 дней с товарищескими играми. Готовимся к встрече с Италией. До этого матча мы не знаем, как будет. Но в матче с Азербайджаном важно дать время тем, кто меньше играет, и попробовать как можно больше игроков. После игры с Азербайджаном у нас будет возможность проанализировать, как бороться с Италией. Завтра будет подтвержден состав команды на этот матч. Окончательный состав на ЕВРО-2024 из 26 человек определится завтра. Перед матчем с Италией я хочу, чтобы моя команда играла более оборонительно. В этом плане завтрашний матч очень важен. Теперь мы знаем цену матчу с таким хорошим соперником, как Азербайджан. Эта команда может поставить нас в сложную ситуацию. Эти два товарищеских матча покажут нам, на что мы способны».

Отметим, что матч между Азербайджаном и Албанией пройдет в Венгрии.

İdman.biz