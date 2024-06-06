7 Июня 2024
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Премьер-лига: 10 клубов, 180 игр, 270 игроков - ТОЛЬКО У НАС

Азербайджанский футбол
Аналитика
6 Июня 2024 17:18
65
Премьер-лига: 10 клубов, 180 игр, 270 игроков - ТОЛЬКО У НАС

В завершившемся сезоне Премьер-лиги Азербайджана 2023/24 в 180 матчах сыграли 270 игроков.

İdman.biz сообщает, что шестеро из выступавших хотя бы раз игроков играли в двух клубах.

«Сабах» использовал больше всех - 31-го игрока. «Араз-Нахчыван» завершил сезон с 22 игроками.

1. «Карабах» – 28 игроков.

Футболист

И

М

Г

ЖК

КК

Леандро Андраде

36

2140

11

2

0

Олавио Жуниньо

35

2180

20

0

0

Абдулла Зубир

32

1774

8

1

0

Торал Байрамов

31

2201

10

3

0

Нариман Ахундзаде

31

1975

12

2

0

Эльвин Джафаргулиев

31

1842

1

6

0

Жулио Ромао

30

2150

1

11

0

Хамиду Кейта

28

1044

6

1

0

Яссин Бензия

27

1612

12

3

0

Матеус Силва

26

1730

1

1

0

Марко Янкович

24

1163

2

6

0

Патрик Андраде

23

1360

1

5

0

Бадави Гусейнов

20

1429

0

2

0

Бахлул Мустафазаде

20

1386

0

1

0

Редон Джиджа

20

642

2

1

0

Андрей Лунев

19

1710

-18

1

0

Максим Медведев

17

1266

0

2

1

Алексей Исаев

17

1198

0

2

0

Ричард Алмейда

16

953

2

1

0

Адама Диакаби

16

734

5

1

0

Кевин Медина

15

1136

0

4

1

Марко Вешович

14

685

0

1

0

Аббас Гусейнов

10

760

1

1

0

Лука Гугешашвили

9

810

-8

2

0

Рахиль Мамедов

9

743

0

2

0

Амин Рамазанов

7

630

-9

0

0

Нихад Гулиев

3

225

0

1

0

Шахруддин Магомедалиев

1

90

-2

0

0

И - игры, М - минуты, Г - голы, ЖК - желтая карточка, КК - красная карточка.

Автоголы: Вадим Абдуллаев (Араз-Нахчыван), Нуман Курдич (Араз-Нахчыван)

2. «Зира» – 27 игроков.

Тьяго Силва

35

3150

-21

5

0

Салифу Сума

35

2125

5

2

0

Руан Ренато

34

3060

1

12

0

Кисмет Алиев

34

3059

6

11

0

Рахим Садыхов

34

2013

3

3

0

Пьер Зебли

32

2453

0

9

1

Эльдар Гулиев

32

1877

0

4

0

Исмаил Ибрагимли

30

2044

0

3

0

Димитриос Чантаклиас

28

2150

1

4

0

Стефан Ака

26

1665

0

3

0

Фуад Байрамов

26

1447

2

0

0

Владислав Кулач

26

1043

2

5

0

Мегсед Исаев

25

1846

1

5

0

Рустам Ахмедзаде

24

1402

2

2

0

Ибрагим Аббас

22

1338

0

3

0

Илькин Мурадов

19

636

1

1

0

Джейхун Нуриев

17

1239

2

2

1

Исса Джибрила

17

833

1

2

1

Рафаэль Утциг

16

1139

2

2

0

Гаджиага Гаджилы

14

259

0

0

0

Сезар Меза Колли

8

258

2

1

0

Андрия Лукович

7

119

0

0

0

Филипе Пахтман

6

228

1

0

0

Араз Абдуллаев

3

17

0

1

0

Анар Назиров

1

90

-1

1

0

Парвиз Азадов

1

1

0

1

0

Тони Гомес

1

1

0

0

0

Автогол: Вандерсон Мело (Араз-Нахчыван)

3. «Сабах» – 31 игрок.

Амин Сейдиев

32

2841

1

8

1

Софиан Чакла

32

2749

3

9

0

Джесси Секидика

31

2358

5

1

0

Эммануэль Апе

31

1282

3

3

1

Кристиан да Силва

30

1856

1

6

0

Боян Летич

29

2354

3

6

1

Кахим Пэррис

29

1796

4

3

1

Анатолий Нуриев

29

1476

6

6

0

Давит Волков

28

1168

6

0

1

Теллур Муталлимов

27

1443

3

1

0

Эльвин Джамалов

26

1956

0

8

1

Джон Ирасабал

25

2143

3

7

1

Намик Алескеров

25

1222

3

1

0

Юсиф Иманов

24

2092

-26

2

0

Аяз Гулиев

24

1111

1

5

0

Исхак Бельфодил

18

1058

3

0

0

Ярл Маргарита

18

628

0

1

0

Алексей Исаев

17

1457

1

1

0

Винсент Тиль

16

877

1

5

0

Маруан Хадуди

14

1052

0

5

0

Хаял Алиев

12

422

0

1

0

Ниджат Мехбалиев

11

968

-11

0

0

Рахман Дашдамиров

11

767

0

0

0

Ильдар Алекперов

4

51

0

0

0

Джейхун Нуриев

3

50

0

1

0

Рустам Самигуллин

2

180

-3

0

0

Рауф Рустамли

2

60

0

0

0

Олувасеун Тимилехин

2

15

0

0

0

Абдулах Хайбулаев

2

13

0

1

1

Джой-Лэнс Микелс

1

34

1

0

0

Джамал Джафаров

1

9

0

0

0

Автоголы: Мурад Хачаев (Сумгаит) – 2

4. «Сумгаит» – 23 игрока.

Мурад Хачаев

36

3240

0

2

0

Сабухи Абдуллазаде

35

2819

2

8

0

Рой Кехат

35

2805

6

3

0

Масаки Мурата

35

2631

1

5

0

Ровлан Мурадов

34

2890

3

6

0

Мехти Джаннетов

33

2970

-35

4

0

Эльвин Бадалов

32

2814

1

8

0

Кямран Алиев

31

1838

2

6

0

Абу Доссо

29

2269

0

4

0

Казимир Нинга

28

1819

7

5

0

Трезор Мосси

28

1249

0

4

0

Иса Сулиман

27

2430

4

7

0

Эрик Сорга

27

1361

5

3

0

Октавио Мантека

26

1263

0

9

0

Вугар Мустафаев

19

1370

0

7

1

Айхан Сулейманлы

16

492

0

3

0

Кямран Гулиев

16

485

1

0

0

Нихад Ахмедзаде

11

96

0

0

0

Джордан Резабала

10

454

2

2

0

Кристиан Велиновски

4

71

0

0

0

Орхан Садыглы

2

180

-3

2

0

Хаял Фарзуллаев

1

90

0

0

0

Санан Мурадлы

1

4

0

0

0

Автоголы: Шахрияр Алиев («Туран Товуз»), Юрий Матиас («Нефтчи»), Ади Мехремич («Сабаил»).

5. «Нефтчи» – 28 игроков.

Рахман Гаджиев

31

1713

7

2

0

Юри Матиас

30

2687

5

11

2

Эрвин Коффи

30

2602

1

0

0

Эмин Махмудов

30

2282

3

6

0

Филип Озобич

29

1998

7

6

0

Килан Лебон

29

1915

1

3

0

Егор Богомольский

28

1577

2

4

0

Андре Шиньяшики

26

1360

4

4

0

Гара Гараев

25

1416

1

3

0

Марк Тамаш

24

2105

0

4

0

Ходжат Хагверди

24

1851

0

5

0

Азер Салахлы

23

2054

2

9

0

Рза Джафаров

23

2050

-28

2

1

Диего Вальдес

23

1030

3

5

1

Эдди Исрафилов

22

1442

0

6

0

Резиуан Мирзов

21

651

0

3

0

Атаа Джабер

17

1089

3

3

0

Брайан Морено

15

924

4

3

0

Кенни Сайеф

14

948

1

2

0

Иван Бркич

13

1100

-10

2

0

Азер Алиев

13

1058

1

2

0

Аарон Оланаре

12

552

2

2

0

Лукас Мелано

11

440

0

1

0

Альфа Конте

9

295

0

1

0

Агададаш Сальянский

7

104

1

0

0

Исмаил Зульфугарлы

5

194

0

1

0

Омар Булудов

2

79

0

0

0

Агиль Мамедов

1

90

-2

1

0

Автоголы: Игор Рибейро (Араз-Нахчыван), Нир Бардеа (Сабаил), Джон Ирасабал (Сабах)

6. «Туран Товуз» – 30 игроков.

Отто Джон

36

1801

10

2

0

Алехандро Серрано

35

2953

1

5

0

Бруно Гонсалвес

33

2889

2

6

1

Фаиг Гаджиев

33

1803

0

6

1

Айхан Гусейнов

33

1423

5

4

0

Денис Марандичи

32

2857

1

5

0

Белайди Пуси

32

1229

5

3

0

Фарид Набиев

31

1787

6

1

0

Айдын Байрамов

29

2596

-41

4

0

Вейсел Рзаев

28

1552

0

6

0

Хаял Наджафов

27

1617

1

4

0

Родерик Миллер

26

2197

4

7

1

Шахрияр Алиев

24

1961

1

6

0

Эммануэль Хакман

24

1756

2

4

0

Луис Пачу

23

1447

5

4

0

Алекс Соуза

18

1005

6

0

0

Исмаил Зульфугарлы

17

1137

0

1

0

Сертан Ташкын

16

910

1

0

0

Мартин Петков

14

709

3

1

0

Фарид Юсифли

10

458

0

2

0

Славик Алхасов

7

299

0

3

0

Пирузи Мараквелидзе

6

219

0

1

0

Кямал Байрамов

5

450

-8

1

0

Садиг Гулиев

5

18

0

0

0

Садиг Шафиев

4

23

0

1

0

Тарлан Ахмедлы

3

194

-4

0

0

Тарлан Гулиев

3

186

0

1

0

Мазахир Мамедзаде

2

46

0

0

0

Будаг Насиров

2

2

0

1

0

Джавид Гасымов

1

7

0

0

0

7. «Сабаил» – 27 игроков.

Валдемар Алмейда

36

2834

1

3

1

Александр Рамалингом

35

2663

15

3

0

Руфат Абдуллазаде

35

2024

6

3

0

Педро Нуно

34

2938

10

8

0

Юсиф Набиев

34

2830

5

5

0

Анас Наджа

34

2817

0

6

0

Ядин Лугаси

33

1232

2

8

0

Салахат Агаев

31

2790

-52

3

0

Ади Мехремич

31

2507

1

12

1

Нир Бардеа

27

2291

2

4

0

Рафаэль Магеррамли

26

1565

0

2

0

Самир Абдуллаев

23

330

1

1

0

Мади Кета

18

790

0

2

0

Адиль Нагиев

17

1248

0

8

0

Бахадур Газиев

17

441

0

3

0

Давид Гомис

16

1246

2

2

0

Сильвен Десландес

16

1021

0

2

0

Сулейман Аллуш

15

655

2

0

0

Джабир Амирли

14

989

0

1

0

Агабала Рамазанов

14

660

1

2

0

Аюб Масика

14

476

0

1

0

Сулейман Ахмедов

12

565

0

2

0

Амиль Юнанов

12

182

0

0

0

Гусейнали Гулиев

5

450

-8

0

0

Вугар Гасанов

2

46

0

1

0

Аяз Микаилов

1

17

0

0

0

Талех Гараев

1

12

0

0

0

Автоголы: Илькин Гыртымов (Габала), Нуман Курдич (Араз-Нахчыван)

8. «Араз-Нахчыван» – 22 игрока.

Кристиан Аврам

35

3150

-47

1

0

Мичо Кузманович

35

2805

3

6

0

Нуно Родригес

35

2623

1

4

0

Вадим Абдуллаев

35

2254

0

7

0

Нуман Курдич

34

2980

1

4

1

Туран Манафов

33

2860

3

4

0

Вандерсон Мело

33

2482

1

11

0

Орхан Алиев

32

2005

9

3

0

Кадири Мохаммед

31

1994

3

8

1

Турал Байрамлы

30

1621

0

4

0

Абдулла Рзаев

28

2404

1

5

0

Игор Рибейро

28

2385

1

6

1

Элвис Машике

27

1044

4

2

0

Исмаил Аззауи

26

1157

2

3

0

Ниджат Сулейманов

24

607

0

1

0

Аксель Нгандо

19

757

0

1

0

Замик Алиев

18

1069

0

2

0

Эльчин Мустафаев

18

831

0

2

0

Рамин Насирли

11

259

0

0

0

Байрамали Гурбанов

9

109

0

1

0

Ильдар Алекперов

8

118

0

0

0

Семир Буквич

1

90

-3

0

0

Автоголы: Боян Летич (Сабах), Исхак Бельфодил (Сабах)

9. «Кяпаз» – 30 игроков.

Егор Хвалько

35

3150

0

7

0

Эльчин Алиджанов

35

3089

2

4

0

Мартинс Джуниор

32

2438

8

4

1

Эхтирам Шахвердиев

31

2442

2

7

0

Мате Квирквия

30

2266

5

7

0

Латир Фай

29

1904

3

3

0

Шакир Сеидов

28

2068

1

5

1

Олавале Онануга

27

2300

1

7

1

Эльмир Тагиев

26

1416

1

8

0

Али Самедов

26

1128

0

1

0

Вусал Масимов

25

1828

1

8

0

Джавад Керимов

25

516

1

1

0

Игор Родригес

24

2160

-42

4

0

Руфат Ахмедов

23

1148

1

4

0

Турал Рзаев

23

616

0

1

0

Георги Папунашвили

19

1497

5

6

0

Адама Ниане

18

1175

4

3

0

Эльнур Джафаров

15

882

0

1

0

Амиль Юнанов

15

866

3

0

0

Джамал Джафаров

11

460

0

2

0

Абдуллахи Шуайбу

9

799

1

0

0

Махир Гасанов

7

178

0

1

0

Кямран Ибрагимов

6

540

-16

0

0

Владислав Василючек

6

540

-9

2

0

Вургун Гусейнов

6

72

0

2

1

Немат Мусаев

3

114

0

1

0

Адильхан Гарахмедов

1

21

0

0

0

Фарид Калантаров

1

4

0

0

0

Умид Самедов

1

4

0

0

0

Ниджат Вердиев

1

1

0

0

0

10. "Габала" - 30 игроков.

Билель Ауашерия

35

2649

6

6

0

Айюб Аллаш

33

2717

5

5

1

Осама Халайла

33

2423

9

2

1

Урфан Аббасов

31

2651

1

4

0

Лукас Африкако

30

2516

1

4

1

Рауф Хусейнли

30

2235

1

8

0

Эмиль Сафаров

29

2360

1

7

1

Мурад Мусаев

29

1952

1

5

0

Илькин Гыртымов

24

1717

0

5

1

Ахмед Айзая

23

1666

0

5

0

Зураб Очигава

21

1455

0

12

1

Ульви Искендеров

21

998

1

1

1

Самуэль Тетте

21

942

2

1

1

Рашад Азизли

20

1800

-29

2

0

Гилад Абрамов

19

990

0

5

0

Ниджат Алиев

18

853

0

1

0

Омар Хани

17

1070

0

3

0

Кристоф Ассимба-Атангана

16

1440

-35

2

0

Яови Акакпо

16

380

1

2

0

Асиф Мамедов

15

465

0

5

0

Мехрадж Бахшали

15

167

0

1

0

Клесио Баук

11

507

1

0

0

Шахин Шахнияров

8

366

0

1

0

Ферас Абу Акал

6

272

0

2

1

Эшгин Ахмедов

5

372

0

1

0

Ибрагим Рамазанов

4

360

0

2

0

Окан Техмезли

2

2

0

0

0

Сенан Агаларов

1

8

0

0

0

Эмиль Сулейманов

1

1

0

0

0

Гусейн Мурсалов

1

1

0

0

0

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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