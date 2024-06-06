Премьер-лига: 10 клубов, 180 игр, 270 игроков - ТОЛЬКО У НАС

В завершившемся сезоне Премьер-лиги Азербайджана 2023/24 в 180 матчах сыграли 270 игроков.

İdman.biz сообщает, что шестеро из выступавших хотя бы раз игроков играли в двух клубах.

«Сабах» использовал больше всех - 31-го игрока. «Араз-Нахчыван» завершил сезон с 22 игроками.

1. «Карабах» – 28 игроков.

Футболист И М Г ЖК КК Леандро Андраде 36 2140 11 2 0 Олавио Жуниньо 35 2180 20 0 0 Абдулла Зубир 32 1774 8 1 0 Торал Байрамов 31 2201 10 3 0 Нариман Ахундзаде 31 1975 12 2 0 Эльвин Джафаргулиев 31 1842 1 6 0 Жулио Ромао 30 2150 1 11 0 Хамиду Кейта 28 1044 6 1 0 Яссин Бензия 27 1612 12 3 0 Матеус Силва 26 1730 1 1 0 Марко Янкович 24 1163 2 6 0 Патрик Андраде 23 1360 1 5 0 Бадави Гусейнов 20 1429 0 2 0 Бахлул Мустафазаде 20 1386 0 1 0 Редон Джиджа 20 642 2 1 0 Андрей Лунев 19 1710 -18 1 0 Максим Медведев 17 1266 0 2 1 Алексей Исаев 17 1198 0 2 0 Ричард Алмейда 16 953 2 1 0 Адама Диакаби 16 734 5 1 0 Кевин Медина 15 1136 0 4 1 Марко Вешович 14 685 0 1 0 Аббас Гусейнов 10 760 1 1 0 Лука Гугешашвили 9 810 -8 2 0 Рахиль Мамедов 9 743 0 2 0 Амин Рамазанов 7 630 -9 0 0 Нихад Гулиев 3 225 0 1 0 Шахруддин Магомедалиев 1 90 -2 0 0

И - игры, М - минуты, Г - голы, ЖК - желтая карточка, КК - красная карточка.

Автоголы: Вадим Абдуллаев (Араз-Нахчыван), Нуман Курдич (Араз-Нахчыван)

2. «Зира» – 27 игроков.