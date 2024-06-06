Премьер-лига: 10 клубов, 180 игр, 270 игроков - ТОЛЬКО У НАС

В завершившемся сезоне Премьер-лиги Азербайджана 2023/24 в 180 матчах сыграли 270 игроков.
İdman.biz сообщает, что шестеро из выступавших хотя бы раз игроков играли в двух клубах.
«Сабах» использовал больше всех - 31-го игрока. «Араз-Нахчыван» завершил сезон с 22 игроками.
1. «Карабах» – 28 игроков.
|
Футболист
|
И
|
М
|
Г
|
ЖК
|
КК
|
Леандро Андраде
|
36
|
2140
|
11
|
2
|
0
|
Олавио Жуниньо
|
35
|
2180
|
20
|
0
|
0
|
Абдулла Зубир
|
32
|
1774
|
8
|
1
|
0
|
Торал Байрамов
|
31
|
2201
|
10
|
3
|
0
|
Нариман Ахундзаде
|
31
|
1975
|
12
|
2
|
0
|
Эльвин Джафаргулиев
|
31
|
1842
|
1
|
6
|
0
|
Жулио Ромао
|
30
|
2150
|
1
|
11
|
0
|
Хамиду Кейта
|
28
|
1044
|
6
|
1
|
0
|
Яссин Бензия
|
27
|
1612
|
12
|
3
|
0
|
Матеус Силва
|
26
|
1730
|
1
|
1
|
0
|
Марко Янкович
|
24
|
1163
|
2
|
6
|
0
|
Патрик Андраде
|
23
|
1360
|
1
|
5
|
0
|
Бадави Гусейнов
|
20
|
1429
|
0
|
2
|
0
|
Бахлул Мустафазаде
|
20
|
1386
|
0
|
1
|
0
|
Редон Джиджа
|
20
|
642
|
2
|
1
|
0
|
Андрей Лунев
|
19
|
1710
|
-18
|
1
|
0
|
Максим Медведев
|
17
|
1266
|
0
|
2
|
1
|
Алексей Исаев
|
17
|
1198
|
0
|
2
|
0
|
Ричард Алмейда
|
16
|
953
|
2
|
1
|
0
|
Адама Диакаби
|
16
|
734
|
5
|
1
|
0
|
Кевин Медина
|
15
|
1136
|
0
|
4
|
1
|
Марко Вешович
|
14
|
685
|
0
|
1
|
0
|
Аббас Гусейнов
|
10
|
760
|
1
|
1
|
0
|
Лука Гугешашвили
|
9
|
810
|
-8
|
2
|
0
|
Рахиль Мамедов
|
9
|
743
|
0
|
2
|
0
|
Амин Рамазанов
|
7
|
630
|
-9
|
0
|
0
|
Нихад Гулиев
|
3
|
225
|
0
|
1
|
0
|
Шахруддин Магомедалиев
|
1
|
90
|
-2
|
0
|
0
И - игры, М - минуты, Г - голы, ЖК - желтая карточка, КК - красная карточка.
Автоголы: Вадим Абдуллаев (Араз-Нахчыван), Нуман Курдич (Араз-Нахчыван)
2. «Зира» – 27 игроков.
|
Тьяго Силва
|
35
|
3150
|
-21
|
5
|
0
|
Салифу Сума
|
35
|
2125
|
5
|
2
|
0
|
Руан Ренато
|
34
|
3060
|
1
|
12
|
0
|
Кисмет Алиев
|
34
|
3059
|
6
|
11
|
0
|
Рахим Садыхов
|
34
|
2013
|
3
|
3
|
0
|
Пьер Зебли
|
32
|
2453
|
0
|
9
|
1
|
Эльдар Гулиев
|
32
|
1877
|
0
|
4
|
0
|
Исмаил Ибрагимли
|
30
|
2044
|
0
|
3
|
0
|
Димитриос Чантаклиас
|
28
|
2150
|
1
|
4
|
0
|
Стефан Ака
|
26
|
1665
|
0
|
3
|
0
|
Фуад Байрамов
|
26
|
1447
|
2
|
0
|
0
|
Владислав Кулач
|
26
|
1043
|
2
|
5
|
0
|
Мегсед Исаев
|
25
|
1846
|
1
|
5
|
0
|
Рустам Ахмедзаде
|
24
|
1402
|
2
|
2
|
0
|
Ибрагим Аббас
|
22
|
1338
|
0
|
3
|
0
|
Илькин Мурадов
|
19
|
636
|
1
|
1
|
0
|
Джейхун Нуриев
|
17
|
1239
|
2
|
2
|
1
|
Исса Джибрила
|
17
|
833
|
1
|
2
|
1
|
Рафаэль Утциг
|
16
|
1139
|
2
|
2
|
0
|
Гаджиага Гаджилы
|
14
|
259
|
0
|
0
|
0
|
Сезар Меза Колли
|
8
|
258
|
2
|
1
|
0
|
Андрия Лукович
|
7
|
119
|
0
|
0
|
0
|
Филипе Пахтман
|
6
|
228
|
1
|
0
|
0
|
Араз Абдуллаев
|
3
|
17
|
0
|
1
|
0
|
Анар Назиров
|
1
|
90
|
-1
|
1
|
0
|
Парвиз Азадов
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
Тони Гомес
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
Автогол: Вандерсон Мело (Араз-Нахчыван)
3. «Сабах» – 31 игрок.
|
Амин Сейдиев
|
32
|
2841
|
1
|
8
|
1
|
Софиан Чакла
|
32
|
2749
|
3
|
9
|
0
|
Джесси Секидика
|
31
|
2358
|
5
|
1
|
0
|
Эммануэль Апе
|
31
|
1282
|
3
|
3
|
1
|
Кристиан да Силва
|
30
|
1856
|
1
|
6
|
0
|
Боян Летич
|
29
|
2354
|
3
|
6
|
1
|
Кахим Пэррис
|
29
|
1796
|
4
|
3
|
1
|
Анатолий Нуриев
|
29
|
1476
|
6
|
6
|
0
|
Давит Волков
|
28
|
1168
|
6
|
0
|
1
|
Теллур Муталлимов
|
27
|
1443
|
3
|
1
|
0
|
Эльвин Джамалов
|
26
|
1956
|
0
|
8
|
1
|
Джон Ирасабал
|
25
|
2143
|
3
|
7
|
1
|
Намик Алескеров
|
25
|
1222
|
3
|
1
|
0
|
Юсиф Иманов
|
24
|
2092
|
-26
|
2
|
0
|
Аяз Гулиев
|
24
|
1111
|
1
|
5
|
0
|
Исхак Бельфодил
|
18
|
1058
|
3
|
0
|
0
|
Ярл Маргарита
|
18
|
628
|
0
|
1
|
0
|
Алексей Исаев
|
17
|
1457
|
1
|
1
|
0
|
Винсент Тиль
|
16
|
877
|
1
|
5
|
0
|
Маруан Хадуди
|
14
|
1052
|
0
|
5
|
0
|
Хаял Алиев
|
12
|
422
|
0
|
1
|
0
|
Ниджат Мехбалиев
|
11
|
968
|
-11
|
0
|
0
|
Рахман Дашдамиров
|
11
|
767
|
0
|
0
|
0
|
Ильдар Алекперов
|
4
|
51
|
0
|
0
|
0
|
Джейхун Нуриев
|
3
|
50
|
0
|
1
|
0
|
Рустам Самигуллин
|
2
|
180
|
-3
|
0
|
0
|
Рауф Рустамли
|
2
|
60
|
0
|
0
|
0
|
Олувасеун Тимилехин
|
2
|
15
|
0
|
0
|
0
|
Абдулах Хайбулаев
|
2
|
13
|
0
|
1
|
1
|
Джой-Лэнс Микелс
|
1
|
34
|
1
|
0
|
0
|
Джамал Джафаров
|
1
|
9
|
0
|
0
|
0
Автоголы: Мурад Хачаев (Сумгаит) – 2
4. «Сумгаит» – 23 игрока.
|
Мурад Хачаев
|
36
|
3240
|
0
|
2
|
0
|
Сабухи Абдуллазаде
|
35
|
2819
|
2
|
8
|
0
|
Рой Кехат
|
35
|
2805
|
6
|
3
|
0
|
Масаки Мурата
|
35
|
2631
|
1
|
5
|
0
|
Ровлан Мурадов
|
34
|
2890
|
3
|
6
|
0
|
Мехти Джаннетов
|
33
|
2970
|
-35
|
4
|
0
|
Эльвин Бадалов
|
32
|
2814
|
1
|
8
|
0
|
Кямран Алиев
|
31
|
1838
|
2
|
6
|
0
|
Абу Доссо
|
29
|
2269
|
0
|
4
|
0
|
Казимир Нинга
|
28
|
1819
|
7
|
5
|
0
|
Трезор Мосси
|
28
|
1249
|
0
|
4
|
0
|
Иса Сулиман
|
27
|
2430
|
4
|
7
|
0
|
Эрик Сорга
|
27
|
1361
|
5
|
3
|
0
|
Октавио Мантека
|
26
|
1263
|
0
|
9
|
0
|
Вугар Мустафаев
|
19
|
1370
|
0
|
7
|
1
|
Айхан Сулейманлы
|
16
|
492
|
0
|
3
|
0
|
Кямран Гулиев
|
16
|
485
|
1
|
0
|
0
|
Нихад Ахмедзаде
|
11
|
96
|
0
|
0
|
0
|
Джордан Резабала
|
10
|
454
|
2
|
2
|
0
|
Кристиан Велиновски
|
4
|
71
|
0
|
0
|
0
|
Орхан Садыглы
|
2
|
180
|
-3
|
2
|
0
|
Хаял Фарзуллаев
|
1
|
90
|
0
|
0
|
0
|
Санан Мурадлы
|
1
|
4
|
0
|
0
|
0
Автоголы: Шахрияр Алиев («Туран Товуз»), Юрий Матиас («Нефтчи»), Ади Мехремич («Сабаил»).
5. «Нефтчи» – 28 игроков.
|
Рахман Гаджиев
|
31
|
1713
|
7
|
2
|
0
|
Юри Матиас
|
30
|
2687
|
5
|
11
|
2
|
Эрвин Коффи
|
30
|
2602
|
1
|
0
|
0
|
Эмин Махмудов
|
30
|
2282
|
3
|
6
|
0
|
Филип Озобич
|
29
|
1998
|
7
|
6
|
0
|
Килан Лебон
|
29
|
1915
|
1
|
3
|
0
|
Егор Богомольский
|
28
|
1577
|
2
|
4
|
0
|
Андре Шиньяшики
|
26
|
1360
|
4
|
4
|
0
|
Гара Гараев
|
25
|
1416
|
1
|
3
|
0
|
Марк Тамаш
|
24
|
2105
|
0
|
4
|
0
|
Ходжат Хагверди
|
24
|
1851
|
0
|
5
|
0
|
Азер Салахлы
|
23
|
2054
|
2
|
9
|
0
|
Рза Джафаров
|
23
|
2050
|
-28
|
2
|
1
|
Диего Вальдес
|
23
|
1030
|
3
|
5
|
1
|
Эдди Исрафилов
|
22
|
1442
|
0
|
6
|
0
|
Резиуан Мирзов
|
21
|
651
|
0
|
3
|
0
|
Атаа Джабер
|
17
|
1089
|
3
|
3
|
0
|
Брайан Морено
|
15
|
924
|
4
|
3
|
0
|
Кенни Сайеф
|
14
|
948
|
1
|
2
|
0
|
Иван Бркич
|
13
|
1100
|
-10
|
2
|
0
|
Азер Алиев
|
13
|
1058
|
1
|
2
|
0
|
Аарон Оланаре
|
12
|
552
|
2
|
2
|
0
|
Лукас Мелано
|
11
|
440
|
0
|
1
|
0
|
Альфа Конте
|
9
|
295
|
0
|
1
|
0
|
Агададаш Сальянский
|
7
|
104
|
1
|
0
|
0
|
Исмаил Зульфугарлы
|
5
|
194
|
0
|
1
|
0
|
Омар Булудов
|
2
|
79
|
0
|
0
|
0
|
Агиль Мамедов
|
1
|
90
|
-2
|
1
|
0
Автоголы: Игор Рибейро (Араз-Нахчыван), Нир Бардеа (Сабаил), Джон Ирасабал (Сабах)
6. «Туран Товуз» – 30 игроков.
|
Отто Джон
|
36
|
1801
|
10
|
2
|
0
|
Алехандро Серрано
|
35
|
2953
|
1
|
5
|
0
|
Бруно Гонсалвес
|
33
|
2889
|
2
|
6
|
1
|
Фаиг Гаджиев
|
33
|
1803
|
0
|
6
|
1
|
Айхан Гусейнов
|
33
|
1423
|
5
|
4
|
0
|
Денис Марандичи
|
32
|
2857
|
1
|
5
|
0
|
Белайди Пуси
|
32
|
1229
|
5
|
3
|
0
|
Фарид Набиев
|
31
|
1787
|
6
|
1
|
0
|
Айдын Байрамов
|
29
|
2596
|
-41
|
4
|
0
|
Вейсел Рзаев
|
28
|
1552
|
0
|
6
|
0
|
Хаял Наджафов
|
27
|
1617
|
1
|
4
|
0
|
Родерик Миллер
|
26
|
2197
|
4
|
7
|
1
|
Шахрияр Алиев
|
24
|
1961
|
1
|
6
|
0
|
Эммануэль Хакман
|
24
|
1756
|
2
|
4
|
0
|
Луис Пачу
|
23
|
1447
|
5
|
4
|
0
|
Алекс Соуза
|
18
|
1005
|
6
|
0
|
0
|
Исмаил Зульфугарлы
|
17
|
1137
|
0
|
1
|
0
|
Сертан Ташкын
|
16
|
910
|
1
|
0
|
0
|
Мартин Петков
|
14
|
709
|
3
|
1
|
0
|
Фарид Юсифли
|
10
|
458
|
0
|
2
|
0
|
Славик Алхасов
|
7
|
299
|
0
|
3
|
0
|
Пирузи Мараквелидзе
|
6
|
219
|
0
|
1
|
0
|
Кямал Байрамов
|
5
|
450
|
-8
|
1
|
0
|
Садиг Гулиев
|
5
|
18
|
0
|
0
|
0
|
Садиг Шафиев
|
4
|
23
|
0
|
1
|
0
|
Тарлан Ахмедлы
|
3
|
194
|
-4
|
0
|
0
|
Тарлан Гулиев
|
3
|
186
|
0
|
1
|
0
|
Мазахир Мамедзаде
|
2
|
46
|
0
|
0
|
0
|
Будаг Насиров
|
2
|
2
|
0
|
1
|
0
|
Джавид Гасымов
|
1
|
7
|
0
|
0
|
0
7. «Сабаил» – 27 игроков.
|
Валдемар Алмейда
|
36
|
2834
|
1
|
3
|
1
|
Александр Рамалингом
|
35
|
2663
|
15
|
3
|
0
|
Руфат Абдуллазаде
|
35
|
2024
|
6
|
3
|
0
|
Педро Нуно
|
34
|
2938
|
10
|
8
|
0
|
Юсиф Набиев
|
34
|
2830
|
5
|
5
|
0
|
Анас Наджа
|
34
|
2817
|
0
|
6
|
0
|
Ядин Лугаси
|
33
|
1232
|
2
|
8
|
0
|
Салахат Агаев
|
31
|
2790
|
-52
|
3
|
0
|
Ади Мехремич
|
31
|
2507
|
1
|
12
|
1
|
Нир Бардеа
|
27
|
2291
|
2
|
4
|
0
|
Рафаэль Магеррамли
|
26
|
1565
|
0
|
2
|
0
|
Самир Абдуллаев
|
23
|
330
|
1
|
1
|
0
|
Мади Кета
|
18
|
790
|
0
|
2
|
0
|
Адиль Нагиев
|
17
|
1248
|
0
|
8
|
0
|
Бахадур Газиев
|
17
|
441
|
0
|
3
|
0
|
Давид Гомис
|
16
|
1246
|
2
|
2
|
0
|
Сильвен Десландес
|
16
|
1021
|
0
|
2
|
0
|
Сулейман Аллуш
|
15
|
655
|
2
|
0
|
0
|
Джабир Амирли
|
14
|
989
|
0
|
1
|
0
|
Агабала Рамазанов
|
14
|
660
|
1
|
2
|
0
|
Аюб Масика
|
14
|
476
|
0
|
1
|
0
|
Сулейман Ахмедов
|
12
|
565
|
0
|
2
|
0
|
Амиль Юнанов
|
12
|
182
|
0
|
0
|
0
|
Гусейнали Гулиев
|
5
|
450
|
-8
|
0
|
0
|
Вугар Гасанов
|
2
|
46
|
0
|
1
|
0
|
Аяз Микаилов
|
1
|
17
|
0
|
0
|
0
|
Талех Гараев
|
1
|
12
|
0
|
0
|
0
Автоголы: Илькин Гыртымов (Габала), Нуман Курдич (Араз-Нахчыван)
8. «Араз-Нахчыван» – 22 игрока.
|
Кристиан Аврам
|
35
|
3150
|
-47
|
1
|
0
|
Мичо Кузманович
|
35
|
2805
|
3
|
6
|
0
|
Нуно Родригес
|
35
|
2623
|
1
|
4
|
0
|
Вадим Абдуллаев
|
35
|
2254
|
0
|
7
|
0
|
Нуман Курдич
|
34
|
2980
|
1
|
4
|
1
|
Туран Манафов
|
33
|
2860
|
3
|
4
|
0
|
Вандерсон Мело
|
33
|
2482
|
1
|
11
|
0
|
Орхан Алиев
|
32
|
2005
|
9
|
3
|
0
|
Кадири Мохаммед
|
31
|
1994
|
3
|
8
|
1
|
Турал Байрамлы
|
30
|
1621
|
0
|
4
|
0
|
Абдулла Рзаев
|
28
|
2404
|
1
|
5
|
0
|
Игор Рибейро
|
28
|
2385
|
1
|
6
|
1
|
Элвис Машике
|
27
|
1044
|
4
|
2
|
0
|
Исмаил Аззауи
|
26
|
1157
|
2
|
3
|
0
|
Ниджат Сулейманов
|
24
|
607
|
0
|
1
|
0
|
Аксель Нгандо
|
19
|
757
|
0
|
1
|
0
|
Замик Алиев
|
18
|
1069
|
0
|
2
|
0
|
Эльчин Мустафаев
|
18
|
831
|
0
|
2
|
0
|
Рамин Насирли
|
11
|
259
|
0
|
0
|
0
|
Байрамали Гурбанов
|
9
|
109
|
0
|
1
|
0
|
Ильдар Алекперов
|
8
|
118
|
0
|
0
|
0
|
Семир Буквич
|
1
|
90
|
-3
|
0
|
0
Автоголы: Боян Летич (Сабах), Исхак Бельфодил (Сабах)
9. «Кяпаз» – 30 игроков.
|
Егор Хвалько
|
35
|
3150
|
0
|
7
|
0
|
Эльчин Алиджанов
|
35
|
3089
|
2
|
4
|
0
|
Мартинс Джуниор
|
32
|
2438
|
8
|
4
|
1
|
Эхтирам Шахвердиев
|
31
|
2442
|
2
|
7
|
0
|
Мате Квирквия
|
30
|
2266
|
5
|
7
|
0
|
Латир Фай
|
29
|
1904
|
3
|
3
|
0
|
Шакир Сеидов
|
28
|
2068
|
1
|
5
|
1
|
Олавале Онануга
|
27
|
2300
|
1
|
7
|
1
|
Эльмир Тагиев
|
26
|
1416
|
1
|
8
|
0
|
Али Самедов
|
26
|
1128
|
0
|
1
|
0
|
Вусал Масимов
|
25
|
1828
|
1
|
8
|
0
|
Джавад Керимов
|
25
|
516
|
1
|
1
|
0
|
Игор Родригес
|
24
|
2160
|
-42
|
4
|
0
|
Руфат Ахмедов
|
23
|
1148
|
1
|
4
|
0
|
Турал Рзаев
|
23
|
616
|
0
|
1
|
0
|
Георги Папунашвили
|
19
|
1497
|
5
|
6
|
0
|
Адама Ниане
|
18
|
1175
|
4
|
3
|
0
|
Эльнур Джафаров
|
15
|
882
|
0
|
1
|
0
|
Амиль Юнанов
|
15
|
866
|
3
|
0
|
0
|
Джамал Джафаров
|
11
|
460
|
0
|
2
|
0
|
Абдуллахи Шуайбу
|
9
|
799
|
1
|
0
|
0
|
Махир Гасанов
|
7
|
178
|
0
|
1
|
0
|
Кямран Ибрагимов
|
6
|
540
|
-16
|
0
|
0
|
Владислав Василючек
|
6
|
540
|
-9
|
2
|
0
|
Вургун Гусейнов
|
6
|
72
|
0
|
2
|
1
|
Немат Мусаев
|
3
|
114
|
0
|
1
|
0
|
Адильхан Гарахмедов
|
1
|
21
|
0
|
0
|
0
|
Фарид Калантаров
|
1
|
4
|
0
|
0
|
0
|
Умид Самедов
|
1
|
4
|
0
|
0
|
0
|
Ниджат Вердиев
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
10. "Габала" - 30 игроков.
|
Билель Ауашерия
|
35
|
2649
|
6
|
6
|
0
|
Айюб Аллаш
|
33
|
2717
|
5
|
5
|
1
|
Осама Халайла
|
33
|
2423
|
9
|
2
|
1
|
Урфан Аббасов
|
31
|
2651
|
1
|
4
|
0
|
Лукас Африкако
|
30
|
2516
|
1
|
4
|
1
|
Рауф Хусейнли
|
30
|
2235
|
1
|
8
|
0
|
Эмиль Сафаров
|
29
|
2360
|
1
|
7
|
1
|
Мурад Мусаев
|
29
|
1952
|
1
|
5
|
0
|
Илькин Гыртымов
|
24
|
1717
|
0
|
5
|
1
|
Ахмед Айзая
|
23
|
1666
|
0
|
5
|
0
|
Зураб Очигава
|
21
|
1455
|
0
|
12
|
1
|
Ульви Искендеров
|
21
|
998
|
1
|
1
|
1
|
Самуэль Тетте
|
21
|
942
|
2
|
1
|
1
|
Рашад Азизли
|
20
|
1800
|
-29
|
2
|
0
|
Гилад Абрамов
|
19
|
990
|
0
|
5
|
0
|
Ниджат Алиев
|
18
|
853
|
0
|
1
|
0
|
Омар Хани
|
17
|
1070
|
0
|
3
|
0
|
Кристоф Ассимба-Атангана
|
16
|
1440
|
-35
|
2
|
0
|
Яови Акакпо
|
16
|
380
|
1
|
2
|
0
|
Асиф Мамедов
|
15
|
465
|
0
|
5
|
0
|
Мехрадж Бахшали
|
15
|
167
|
0
|
1
|
0
|
Клесио Баук
|
11
|
507
|
1
|
0
|
0
|
Шахин Шахнияров
|
8
|
366
|
0
|
1
|
0
|
Ферас Абу Акал
|
6
|
272
|
0
|
2
|
1
|
Эшгин Ахмедов
|
5
|
372
|
0
|
1
|
0
|
Ибрагим Рамазанов
|
4
|
360
|
0
|
2
|
0
|
Окан Техмезли
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
Сенан Агаларов
|
1
|
8
|
0
|
0
|
0
|
Эмиль Сулейманов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
Гусейн Мурсалов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
Вугар Хейруллаев
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