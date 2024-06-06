"Чувствую себя готовым играть в сборной" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью нового трансфера «Сабаила» Фарида Набиева сайту İdman.biz.

- Вы поменяли «Туран Товуз» на «Сабаил». Как произошел переход?

- Я получил хорошее предложение от «Сабаила» и принял его. Это перспективная команда с хорошим составом. Я буду работать для большего успеха «Сабаила».

- Были предложения от других клубов или?..

- У меня были другие предложения. Но я думал, что предложение, которое я получил от «Сабаила», будет более удачным для моей карьеры. Вот почему я выбрал этот клуб.

- Каковы будут ваши цели в бакинском клубе?

- Я всегда ставил перед собой цель сделать свою команду успешной и быть полезным. Надеюсь, что мой переход будет успешным сначала для «Сабаила», а потом и для меня. Я сделаю для этого все возможное.

- Насколько уход из команды главного тренера Айхана Аббасова повлиял на твой уход из «Туран Товуза»?

- Айхан Аббасов хороший человек и хороший тренер. Желаю ему успехов в карьере. Но я уже в другом клубе и мои мысли только о новой команде.

- Какое-то время вы жили легионерской жизнью в Чехии. Больше не хотите играть в зарубежных клубах?

- На данный момент у меня подписан контракт с «Сабаилом» и все мое внимание сосредоточено на этом.

- Вас не приглашают в сборную. Вы чувствуете себя готовым играть за сборную?

- Выступление за сборную - гордость для каждого футболиста. Конечно, я чувствую себя готовым играть в сборной. Но решения в сборной принимает главный тренер. Мы должны уважать его решения.

Эмин Ага

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