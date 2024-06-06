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"Незнание суммы, которую предоставит АФФА, создает неопределенность"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Июня 2024 11:30
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"Незнание суммы, которую предоставит АФФА, создает неопределенность"

«В новом сезоне ожидаются некоторые трансферы».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукуров.

Он рассказал об ожидаемых изменениях в команде в сезоне 2024/2025. По словам опытного специалиста, они ищут игроков на все позиции:

«Однако нам все еще немного сложно найти подходящих игроков в соответствии с помощью от АФФА. Контракты 90 процентов игроков команды истекли в конце сезона. За исключением Жуниора Мартинса и игроков, перешедших в основной состав из запасной команды, мы отправили всем предложение возобновить контракт. Однако из-за неопределенности в клубе конкретных ответов нам получить не удалось. Основная причина этого в том, что минимальная сумма, которую может предоставить АФФА, еще не известна».

По словам Шукурова, клуб продолжает переговоры относительно стадиона:

«Есть два стадиона - Товузский и Габалинский. Некоторые вопросы возникают потому, что на Товузском стадионе начались изменения...».

Отметим, что «Кяпаз» завершил чемпионат Азербайджана на 9-м месте с 35 очками в сезоне 2023/2024.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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