6 Июня 2024
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"Здесь не бывает маленьких команд"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Июня 2024 10:05
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"Здесь не бывает маленьких команд"

«Мы очень хорошо готовимся со дня, как начали тренировочный сбор».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист «Карабаха» Ясcин Бензия.

Футболист, находящийся в сборной Алжира, оценил подготовку к встрече с Гвинеей:

«Мы готовимся в очень хороших условиях. Сейчас мы сосредоточены на первом матче с Гвинеей. Победа в наших руках. В нынешнем новом формате отборочного этапа на счету каждое очко. Мы встретимся с Гвинеей дома. Это будет тяжелый матч. Но мы сделаем все, чтобы победить. В Африке не бывает маленьких команд. Мы понимаем, что каждый матч сложен. Я сделаю все возможное. Важна победа команды».

Отметим, что сборная Алжира сегодня встретится с Гвинеей, а через четыре дня - с Угандой.

İdman.biz

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