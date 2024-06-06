Азербайджан против Казахстана

Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу.

İdman.biz сообщает, что матчи 1/4 финала пройдут в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Сборная Азербайджана встретится с Казахстаном. Команда Эльшада Гулиева, выигравшая все свои матчи в чемпионате, выйдет на поле чтобы продолжить победную серию. Чтобы выйти в полуфинал, нашей команде необходимо одержать пятую победу подряд.

Чемпионат Европы

1/4 финала

6 июня

19:00. Казахстан - Азербайджан

Отметим, что в группе наша команда выиграла у Бельгии со счетом 3:0, у Италии - 2:1, у Франции - 3:1, а в 1/4 финала - у Болгарии - 3:1.

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