Айшан Ахмедова: "У них появился интерес к азербайджанскому футболу" - ВИДЕО

«Мне трудно жить жизнью легионера. Я люблю Азербайджан и каждый раз, когда еду в чужую страну, через 1-2 месяца начинаю скучать по родине».

Об этом заявила футболистка сборной Азербайджана Айшан Ахмедова, принявшая участие в передаче "İdman Bizdə".

24-летняя защитница, которая в прошлом сезоне была чемпионкой Греции в составе ПАОК, рассказала о трудностях жизни легионера:

«Когда меня подписал ПАОК, там не знали, насколько в нашей стране развился женский футбол. Даже когда я сказала тренеру, что мы в лиге Б, он удивился. Я должна была представить себя таким образом, чтобы открылся путь для тех, кто придет после меня. Я думаю, что смогу это сделать. У них уже появился интерес к азербайджанскому футболу. Они интересуются некоторыми футболистками, спрашивают, смотрят. Сложность жизни легионеров - языковой барьер. Мы говорим по-английски. Честно говоря, у меня не было большой проблемы. В Греции меня тепло встретили, как будто я играю там уже много лет».

Ахмедова сказала, что оценивает новые предложения:

«Есть предложения. Мы консультируемся с моим менеджером. Но я ничего не могу сказать, потому что это еще не 100 процентов. Я играла в чемпионате Турции 3 года. Не думаю, что возвращение туда принесет мне пользу. По этой причине я не вернусь в Турцию».

Отметим, что Ахмедова ранее играла за турецкие клубы ALG Sports, «Чайкур Ризеспор» и «Фомгет».

Эмин Ага

İdman.biz