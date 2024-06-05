С Руфатом Абдуллазаде подписан двухлетний контракт

«Сабаил» подписал контракт еще с одним игроком.

Как сообщает İdman.biz, с Руфатом Абдуллазаде достигнуто двухлетнее соглашение.

23-летний футболист играет в «Сабаиле» с прошлого лета. В сезоне 2023/2024 Руфат забил 6 голов и отдал 5 результативных передач в 35 играх (2015 минут) в Премьер-лиге в составе команды.

Отметим, что «Сабаил», завершивший сезон на 7-м месте, решил провести серьёзные изменения в команде. Подписан Фарид Набиев. Юсиф Набиев, Самир Абдуллаев и Гусейнали Гулиев подписали новые контракты.

İdman.biz