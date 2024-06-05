Айшен Ахмедова РАСКРЫЛА секрет победы в игре с Турцией - ВИДЕО

«Я очень счастлива".

Об этом заявила игрок женской сборной Азербайджана по футболу Айшан Ахмедова, принявшая участие в передаче "İdman Bizdə" .

24-летний защитник прокомментировала игру, в которой они обыграли Турцию со счетом 1:0 в отборочном раунде ЕВРО-2025. Она сказала, что их целью было завоевать 3 очка:

«Перед игрой с Турцией у нас был разговор. Мы очень хотели победить. Еще перед матчем наши тренеры дали нам задания и мы их правильно выполнили. У нас есть шанс выйти из группы, мы можем этого добиться впервые. Большую роль в этой победе сыгралто то, что мы как семья. Высокий уровень единства и равенства в нашей команде привел нас к этому достижению».

Ахмедова раскрыла секрет победы:

«Мы хотели выиграть обе игры против Турции. Планы составлялись именно для этого. Ситуация, в которой мы потеряли очки, пропустив после пенальти в Турции, не очень хорошо на нас повлияла. Потому что нашей целью было выйти из группы. Поэтому агрессия была у всех. С первой и до последней минуты игры мы были настроены на победу. Для нас не имело значения, забьем мы 1 или 2 гола. Нашей целью было завоевать 3 очка, не пропустив ни одного гола.

Отметим, что автором нашего единственного гола в матче против Турции стала Нигяр Мирзалиева, отличившаяся на 89-й минуте. Наша команда с 4 очками, как и у Венгрии, находится на последнем месте в группе.

Эмин Ага

İdman.biz