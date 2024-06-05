Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока «Карабаха» Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня.

İdman.biz составил рейтинговую таблицу лучших вратарей-легионеров, игравших в наших клубах.

Конечно, в футболе есть только одна абсолютная величина. И это отражается на табло - победитель или проигравший, чемпион или аутсайдер. Другие понятия - лучший, самый сильный и подобные выражения относительны и всегда субъективны. Десятилетиями мир не находил ответа на вопрос «Пеле или Диего Марадона?», затем начал ломать голову над другим - «Лионель Месси или Криштиану Роналду?». Ответы на вопрос «Кто лучший в истории?» разделены на 4 большие части и встречаются даже другие варианты. Короче говоря, у каждого своя версия.

Это наша - версия İdman.biz о лучших легионерах, игравших в Азербайджане.

1. Асмир Бегович

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины, пришедший в "Карабах" из сильнейшего чемпионата мира - английской Премьер-лиги, отыграл в агдамском клубе всего полсезона. Хладнокровие и уверенность в себе вратаря, сыгравшего более 200 матчей в английской премьер-лиге, в «Челси» под руководством Романа Абрамовича ясно показал откуда он. Тот факт, что он перешел в «Милан» после Азербайджана и вернулся в Премьер-лигу, также является признаком того, что он «номер 1» в списке. Хоть Асмир и не успел завоевать расположение болельщиков, поскольку выступал за "Карабах" совсем недолго, он сумел показать свой уровень.

2. Андрей Лунев

Как и Бегович, россиянин, пришедший в нашу страну непосредственно из «Большой пятёрки», тоже недолго пробыл в «Карабахе», правда, он сидел в запасе, а не играл в Германии. Но впитать атмосферу Бундеслиги было достаточно, чтобы провести отличный сезон в Азербайджане. Андрей, сыгравший в нашей стране всего один сезон, является одним из архитекторов успеха команды, вышедшей в финал 1/8 финала Лиги Европы. Что касается победы в Кубке и чемпионате, эти два титула клуб мог завоевать с любым вратарем, или даже без вратаря.

3. Ибрагим Шехич

Еще один бывший участник "Карабаха" занял место в первой тройке. Преимущество вратарей агдамского клуба вполне объяснимо. В исторических достижениях в Европе и гегемонии на внутренней арене, как и игроки всех позиций, вратари тоже имели большую долю. Для большинства болельщиков Ибрагим Шехич является наиболее любимым вратарем. А вот карьера Шехича, который долгие годы был заменой Беговича в сборной Боснии и Герцеговины и лишь позже вытеснил из команды своего соотечественника, не столь богата. Хотя он и опережает других благодаря тому, что больше играл в «Карабахе», выиграв 5 чемпионатов и 3 кубка, ему сложно угнаться за Асмиром и Андреем по уровню мастерства.

4. Саша Стаменкович

Если «Карабах» - единственная команда, сказавшая свое веское слово в Европе, то именно «Нефтчи» открыл этот путь в групповой этап. Заслуги серба, перешедшего в бакинский клуб из «Црвены Звезды», немаловажны в успехах в Лиге Европы. Саша 5 лет провел в составе представителя столицы, где выиграл двукратный чемпионат и кубок. Серб, который позже вернулся в нашу страну и выступал за «Сабах», является вратарем-легионером, сыгравшим больше всего матчей в Премьер-лиге.

5. Дмитрий Безотосный

Безотосный занимает особое место среди вратарей, уверенно охранявших ворота наших команд в групповом этапе еврокубков. Украинец сыграл большую роль в попадании "Габалы" в группу, пройдя с ней по четыре этапа в еврокубках в двух сезонах подряд. Вратарь, завоевавший 2 серебряные и 2 бронзовые медали в Премьер-лиге, участвовавший в трех финалах кубка и выигравший один из них, на протяжении 4,5 лет охранял ворота «красно-черных». Самая яркая часть карьеры Дмитрия прошла в нашей стране.

6. Георгий Ломая

Если первая пятерка показала себя в Европе, в групповых этапах еврокубков, то грузин проявил себя во внутренних соревнованиях. Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Грузии семь лет выступал за «Интер» (ныне «Шамахы»). Вратарь, являющийся одним из лучших в бакинском клубе, завоевал одно чемпионство. Он также завоевал в нашей стране две серебряные и две бронзовые медали и был финалистом кубка.

7. Халиду Сиссоко

Лучшие годы клубной карьеры бывшего вратаря сборной Сенегала прошли в «Баку». За 8 лет, проведенных в Азербайджане, он стал ведущей фигурой «полосатых». Сиссоко за время игры в «Баку» дважды завоевал звание чемпиона страны и трижды стал обладателем кубка. У него также есть одно серебро и одна бронза.

Конечно, в нашей стране играли еще десятки вратарей-легионеров. Среди них Владимир Мичович, Боян Павлович, Миро Варводич, Павел Дорошев, которые более-менее себя проявили, но отстают от «Топ-7» нашего рейтинга. Их успех в основном ограничился внутренней ареной, или максимум квалификационным этапом еврокубков.

Вугар Хейруллаев

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