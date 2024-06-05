На матч с Азербайджаном Казахстан выведет не Черчесов - ПРИЧИНА

Объявлен тренер, который возглавит сборную Казахстана на товарищеском матче со сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на местные СМИ, новый главный тренер Казахстана Станислав Черчесов не будет руководить сборной в матче с Азербайджаном.

Подготовкой к игре с нашей сборной руководит помощник тренера Руслан Балтиев. Сообщается, что он будет руководить командой в матче. Черчесов приступит к работе в сборной после встречи с новым Советом директоров.

Отметим, что матч 11 июня пройдет в Венгрии и начнется в 19:00.

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