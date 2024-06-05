Очередное расставание в "Сабаиле"

«Сабаил» расстался с еще одним игрокомм.
По информации, предоставленной клубом İdman.biz, вслед за Агабалой Рамазановым команду покинул и защитник Адиль Нагиев.
«Сабаил» не продлил контракт с защитником.
İdman.biz
«Сабаил» расстался с еще одним игрокомм.
По информации, предоставленной клубом İdman.biz, вслед за Агабалой Рамазановым команду покинул и защитник Адиль Нагиев.
«Сабаил» не продлил контракт с защитником.
İdman.biz
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