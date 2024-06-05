«В завершившемся сезоне я произвел хорошее впечатления».

Об этом İdman.biz заявил защитник «Сабаила» Юсиф Набиев.

26-летний футболист прокомментировал продление контракта с «Моряками». По его словам, он с нетерпением ждет возможности играть в одной команде со своим братом Фаридом:

«У меня новые цели на следующий сезон. Я хочу продолжить свое выступление и повысить личные показатели. Мой брат Фарид принял правильное решение и перешел в «Сабаил». Я снова буду играть с ним в команде. Это прекрасное чувство. Я с нетерпением жду возможности снова сыграть в одной команде с братом».

Отметим, что Набиев еще один год будет вступать за «Сабаил».

Эмин Ага

İdman.biz