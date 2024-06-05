Массовый ИСХОД из "Сабаила"

Подтверждено, что «Сабаил» расстанется с шестью легионерами.

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, ведущие футболисты бакинской команды в следующем сезоне не останутся в команде.

Среди них лучший бомбардир команды Александр Рамалингом и ключевой игрок Педро Нуно. Кроме того, команду покинули Анас Наджа, Вальдемар Алмейда, Ядин Лугаси, Нир Бардеа.

Причиной расставания стало снижение бюджета клуба, невозможность выдать легионерам запрашиваемые ими суммы.

Отметим, что команда не продлила контракт и с капитаном Агабалой Рамазановым.

Эмин Ага

İdman.biz