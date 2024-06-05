Талех Насибов: "Ни одна сборная не хочет встретиться с нами"

«Наша сборная серьезно подготовилась к чемпионату. Мы ждали, что финишируем в группе лидерами с максимальным количеством очков».

Об этом İdman.biz заявил вице-президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов

Он оценил выступление сборной на чемпионате Европы в Сараево. Насиров заявил, что наши мини-футболисты, одержавшие в трех матчах три победы в групповом этапе, не делали различий между соперниками:

«Честно говоря, хотя последний матч и был для нас формальным, мы не могли проиграть Франции. Перед командой стояла задача выиграть встречу. Наши игроки хорошо справились с этим. Насколько я вижу, все те команды, которые были слабы в последние 2 года, в этот раз подготовились к соревнованиям на высоком уровне. Это действительно хорошие команды. Ни одна сборная не хочет встретиться с нами. Это показывает, что они серьезно относятся к нашей команде и беспокоятся. Мы также серьезно относимся к каждой игре. Если команда будет играть в свою игру, будет выходить на поле спокойно, если ее мысли и психология будут в порядке, то мы можем спокойно выйти в финал».

Отметим, что сегодня наша сборная встретится с Болгарией в 1/8 финала. Встреча начнется в 19:30.

Эмин Ага

İdman.biz