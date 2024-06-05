Определился соперник Азербайджана в 1/8 финала ЧЕ

Определился соперник сборной Азербайджана по мини-футболу в плей-офф чемпионата Европы, проводимого в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщает İdman.biz, в 1/8 финала наша сборная встретится с Болгарией.

Игра начнется сегодня в 19:30. Если наша команда победит, то в 1/4 финала сыграет с победителем пары Казахстан-Словения.

Отметим, что наша сборная выиграла все 3 игры, сыгранные на групповом этапе.

Чемпионат Европы, 1/8 финала

5 июня

Румыния - Грузия

Сербия – Венгрия

Казахстан – Словения

Украина - Франция

Азербайджан - Болгария

Черногория – Польша

Босния и Герцеговина – Чехия

Словакия – Бельгия

İdman.biz