Определился соперник Азербайджана в 1/8 финала ЧЕ

Определился соперник сборной Азербайджана по мини-футболу в плей-офф чемпионата Европы, проводимого в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Как сообщает İdman.biz, в 1/8 финала наша сборная встретится с Болгарией.
Игра начнется сегодня в 19:30. Если наша команда победит, то в 1/4 финала сыграет с победителем пары Казахстан-Словения.
Отметим, что наша сборная выиграла все 3 игры, сыгранные на групповом этапе.
Чемпионат Европы, 1/8 финала
5 июня
Румыния - Грузия
Сербия – Венгрия
Казахстан – Словения
Украина - Франция
Азербайджан - Болгария
Черногория – Польша
Босния и Герцеговина – Чехия
Словакия – Бельгия
İdman.biz