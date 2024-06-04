Первая победа - ФОТО

Женская сборная Азербайджана одержала первую победу в лиге B отборочного раунда чемпионата Европы.
İdman.biz сообщает, что наша сборная победила сборную Турции со счетом 1:0.
После этой победы команда после 4 игр набрала 4 очка.
İdman.biz
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