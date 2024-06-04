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Первая победа - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
4 Июня 2024 23:07
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Первая победа - ФОТО

Женская сборная Азербайджана одержала первую победу в лиге B отборочного раунда чемпионата Европы.

İdman.biz сообщает, что наша сборная победила сборную Турции со счетом 1:0.

После этой победы команда после 4 игр набрала 4 очка.

İdman.biz

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