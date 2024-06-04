"Мы не договорились с "Нефтчи"

İdman.biz сообщает, что сербский тренер Миодраг Божович, последним клубом которого был «Нефтчи», рассказал, что готов вернуться в Россию.

«У меня был контракт с «Нефтчи» по системе 1+1, но мы не договорились на работу в ближайшем сезоне, поэтому я покидаю команду. Чемпионат недавно подошел к концу, а сейчас я нахожусь в отпуске с семьей в Греции, поэтому буду смотреть предложения после отдыха. Рассмотрю любые варианты - готов работать везде, а также могу вернуться в Россию», - сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24.

В России Миодраг Божович известен по работе с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов».

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