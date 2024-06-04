ЖЕЛАНИЕ Броя в игре с Азербайджаном

«Я очень рад, потому что важно хорошо начать. Мне также понравилась тактика тренера».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Албании Армандо Броя.

Перед матчем с Азербайджаном он прокомментировал игру, в которой они победили Лихтенштейн со счетом 3:0. Нападающий «Фулхэма» заявил, что они хотят победить и в следующем матче:

«Атмосфера в сборной отличная. Мы много тренировались вместе, все довольны. Мы все хорошо сыграли вместе и самое главное выиграли. Матч с Азербайджаном будет сложнее, но мы будем к нему готовиться. Надеюсь, что мы победим и отправимся на чемпионат Европы в хорошей форме».

Отметим, что матч между Албанией и Азербайджаном начнется 7 июня в 21:00. Встреча пройдет в Венгрии.

İdman.biz