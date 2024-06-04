РЕШЕНИЕ "Сабаила" по Юсифу Набиеву

«Сабаил», продолжающий трансферную деятельность в сезоне 2024/25, продлил срок контракта с Юсифом Набиевым.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

С 26-летним футболистом было достигнуто соглашение сроком на 1 год. Защитник выступает за «моряков» с лета 2023 года. В минувшем сезоне в составе команды Набиев провел 34 игры в Премьер-лиге Азербайджана и 3 матча в Кубке Азербайджана. В этих встречах игрок отличился 5 голами и таким же количеством результативных передач.

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