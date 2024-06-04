Сборная Азербайджана вышла в плей-офф - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграла свой очередной матч на чемпионате Европы, который проходит в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Как сообщает İdman.biz, команда Эльшада Гулиева выиграла последний матч группового этапа.
Выигравшая в первых двух турах наша сборная одолела и Францию. Азербайджан, победивший со счетом 3:1, вышел в плей-офф лидером группы.
В другом матче группы F Италия победила Бельгию – 2:1.
Чемпионат Европы
Группа F
4 июня
19:00. Азербайджан - Франция - 3:1
Голы: Миркамиль Алиев, 8. Рамиз Човдаров, 30. Вусал Исаев, 49 - Седрик Сиино, 25
Отметим, что наша сборная выиграла у Бельгии со счетом 3:0 и у Италии - 2:1.
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1
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Азербайджан
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3
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3
|
0
|
0
|
8-2
|
9
|
2
|
Франция
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3
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1
|
1
|
1
|
7-7
|
4
|
3
|
Италия
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3
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1
|
0
|
2
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4-6
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3
|
4
|
Бельгия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4-8
|
1
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