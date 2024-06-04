Сборная Азербайджана вышла в плей-офф - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграла свой очередной матч на чемпионате Европы, который проходит в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщает İdman.biz, команда Эльшада Гулиева выиграла последний матч группового этапа.

Выигравшая в первых двух турах наша сборная одолела и Францию. Азербайджан, победивший со счетом 3:1, вышел в плей-офф лидером группы.

В другом матче группы F Италия победила Бельгию – 2:1.

Чемпионат Европы

Группа F

4 июня

19:00. Азербайджан - Франция - 3:1

Голы: Миркамиль Алиев, 8. Рамиз Човдаров, 30. Вусал Исаев, 49 - Седрик Сиино, 25

Отметим, что наша сборная выиграла у Бельгии со счетом 3:0 и у Италии - 2:1.

1 Азербайджан 3 3 0 0 8-2 9 2 Франция 3 1 1 1 7-7 4 3 Италия 3 1 0 2 4-6 3 4 Бельгия 3 0 1 2 4-8 1

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