УДИВЛЕНИЕ Тамкина Халилзаде в игре против Италии

«Мы преодолели первую цель, которую поставили перед собой. Мы стремились выйти из группы».

Об этом İdman.biz заявил игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Тамкин Халилзаде.

30-летний член сборной прокомментировал матч против Италии на групповом этапе чемпионата Европы. Он рассказал, что соперник их удивил:

«Мы не ожидали, что игра с Италией будет настолько сложной. По сравнению с Бельгией, матч был очень трудным. Но мы играли терпеливо, не растерялись и в итоге забили голы».

Халилзаде также рассказал о своих ожиданиях от матча с Францией:

«Для меня самым сложным соперником в группе является Франция. У них 4 очка. Они играют за лидерство в группе. Несмотря на то, что мы обеспечили выход в плей-офф, выйдем на поле за 3 очками. После победы и выхода из группы с 9 очками подумаем о плей-офф».

Отметим, что игра нашей сборной против Франции начнется сегодня в 19:00.

Эмин Ага

İdman.biz