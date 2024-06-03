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"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июня 2024 18:25
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"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним

"Карабах" расстался с Адама Диакаби.

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, контракт 28-летнего французского нападающего, срок действия которого истек в конце сезона-2023/24, не продлен.

Диакаби, выступавший за "Карабах" с января 2023 года, забил 7 голов в 33 матчах. Он сыграл 24 матча в Премьер-лиге (5 голов), 2 - в кубке (2 гола) и 7 - в еврокубках. Французский футболист дважды был чемпионом Азербайджана в составе "Карабаха" и один раз завоевал титул обладателя национального кубка.

İdman.biz

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