Начинается заседание Исполкома АФФА

Сегодня состоится очередное заседание исполкома АФФА.
Как сообщает İdman.biz, мероприятия будет организовано в административном здании учреждения.
АФФА обсудит ряд важных вопросов. На заседании будут приняты некоторые решения:
1. Обсуждение бюджета АФФА на 2024 год.
2. Обсуждение стратегии АФФА и детского футбола.
3. Обсуждение вопроса о главном тренере национальных сборных младшей возрастной группы.
4. Обсуждение текущей ситуации в 1-й и 2-й лиге.
5. Выделение соответствующей помощи СК «Габала»
6. Прочие вопросы.
Отметим, что мероприятие начнется в 10:00.
İdman.biz