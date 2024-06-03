3 Июня 2024
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Начинается заседание Исполкома АФФА

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июня 2024 09:05
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Начинается заседание Исполкома АФФА

Сегодня состоится очередное заседание исполкома АФФА.

Как сообщает İdman.biz, мероприятия будет организовано в административном здании учреждения.

АФФА обсудит ряд важных вопросов. На заседании будут приняты некоторые решения:

1. Обсуждение бюджета АФФА на 2024 год.

2. Обсуждение стратегии АФФА и детского футбола.

3. Обсуждение вопроса о главном тренере национальных сборных младшей возрастной группы.

4. Обсуждение текущей ситуации в 1-й и 2-й лиге.

5. Выделение соответствующей помощи СК «Габала»

6. Прочие вопросы.

Отметим, что мероприятие начнется в 10:00.

İdman.biz

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