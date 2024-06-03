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"Не мне определять будущее"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июня 2024 07:28
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"Не мне определять будущее"

«Мы достигли целей, которые ставили перед сезоном».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Олавио Жуниньо.

28-летний бразильский нападающий прокомментировал матч, в котором они обыграли "Зиру" со счетом 2:1 в финале Кубка Азербайджана. Он подчеркнул, что они увидели плоды своих усилий:

«Мы выиграли кубок и чемпионат. Мы очень счастливы. Более престижный турнир стартует примерно через месяц. Мы будем готовиться к этим соревнованиям с большой ответственностью».

Жуниньо также ответил на вопрос, останется ли он в "Карабахе" в новом сезоне:

«У меня двухлетний контракт с "Карабахом". Не мне определять будущее, оно принадлежит Богу. Поэтому я думаю только об отдыхе».

По его словам, после завоевания титула в Премьер-лиге непросто настроиться на игры:

«Тем не менее, наш тренер всегда старался дать нам мотивацию и настроить на игры. Мы очень рады, что сезон завершился успешно».

Отметим, что Жуниньо, также отличившийся в финале, стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги с 20 голами.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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