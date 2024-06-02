«Поздравляю «Карабах» с завоеванием золотого дубля в шестой раз».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент агдамского клуба Тахир Гезаль.

Он ответил на вопросы журналистов после финального матча Кубка Азербайджана против «Зиры» (2:1).

- До последней минуты я ожидал, что игра перейдет в дополнительное время. Видно мастерство Рашада Садыгова. «Зира» упорно боролась до конца. Конечно, я очень рад. Эта победа еще больше мотивирует нас на пути в Европу. Наш клуб с большой ответственностью относится к стоящим перед нами задачам.

- После того, как "Реал" выиграл Лигу чемпионов, было подтверждено, что "Карабах" вступит в борьбу со 2-го этапа квалификации. Окажет ли этот фактор положительное влияние на команду?

- Конечно, это будет иметь положительный эффект. Потому что мы будем на шаг ближе к цели. «Карабах» уже является очень важным клубом, который находит место в сердце каждого азербайджанца. Верю, что мы все вместе с Гурбаном Гурбановым проделаем серьезную работу и вновь осчастливим наш народ и господина Президента.

- Формат Лиги чемпионов изменился. Как, по вашему мнению, «Карабах» сможет пройти в следующий этап в новом формате?

– Наши соперники в турнире - очень большие и сильные клубы. В Европе не бывает легких игр. Главное, чтобы мы хорошо подготовились. Воинственный дух «Карабаха» приведет нас к победе. Мы верим в победу независимо от формата.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz