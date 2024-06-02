3 Июня 2024
RU

"Мы будем на шаг ближе к цели"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Июня 2024 23:25
14
"Мы будем на шаг ближе к цели"

«Поздравляю «Карабах» с завоеванием золотого дубля в шестой раз».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент агдамского клуба Тахир Гезаль.

Он ответил на вопросы журналистов после финального матча Кубка Азербайджана против «Зиры» (2:1).

- До последней минуты я ожидал, что игра перейдет в дополнительное время. Видно мастерство Рашада Садыгова. «Зира» упорно боролась до конца. Конечно, я очень рад. Эта победа еще больше мотивирует нас на пути в Европу. Наш клуб с большой ответственностью относится к стоящим перед нами задачам.

- После того, как "Реал" выиграл Лигу чемпионов, было подтверждено, что "Карабах" вступит в борьбу со 2-го этапа квалификации. Окажет ли этот фактор положительное влияние на команду?

- Конечно, это будет иметь положительный эффект. Потому что мы будем на шаг ближе к цели. «Карабах» уже является очень важным клубом, который находит место в сердце каждого азербайджанца. Верю, что мы все вместе с Гурбаном Гурбановым проделаем серьезную работу и вновь осчастливим наш народ и господина Президента.

- Формат Лиги чемпионов изменился. Как, по вашему мнению, «Карабах» сможет пройти в следующий этап в новом формате?

– Наши соперники в турнире - очень большие и сильные клубы. В Европе не бывает легких игр. Главное, чтобы мы хорошо подготовились. Воинственный дух «Карабаха» приведет нас к победе. Мы верим в победу независимо от формата.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Луневу нужно время
2 Июня 23:36
Азербайджанский футбол

Луневу нужно время

"Пока ничего не могу сказать по поводу контракта"
Награждены победители кубка - ВИДЕО - ФОТО
2 Июня 22:53
Азербайджанский футбол

Награждены победители кубка - ВИДЕО - ФОТО

Состоялась церемония награждения Кубка Азербайджана сезона 2023/24
Гурбан Гурбанов: "В этом году мы проделали большую работу"
2 Июня 22:25
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "В этом году мы проделали большую работу"

"В новом сезоне станем сильнее"
"Мы боролись до конца"
2 Июня 22:14
Азербайджанский футбол

"Мы боролись до конца"

"Эта игра станет для нас отличным опытом"
Золотой дубль "Карабаха"! - ВИДЕО
2 Июня 21:58
Азербайджанский футбол

Золотой дубль "Карабаха"! - ВИДЕО

Сегодня состоялся финальный матч Кубка Азербайджана
Последний матч капитана в "Карабахе"
2 Июня 20:40
Азербайджанский футбол

Последний матч капитана в "Карабахе"

Максим Медведев, футболист "Карабаха", завершает карьеру

Самое читаемое

Решение "Карабаха" перед финалом
31 Мая 12:07
Азербайджанский футбол

Решение "Карабаха" перед финалом

Об этом сообщила пресс-служба ПФЛ
Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд
31 Мая 16:09
Бокс

Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд

Мужская сборная Азербайджана по боксу завоевала четвертую лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже
Лунев завоевал бронзу
31 Мая 19:42
Стрельба

Лунев завоевал бронзу

Руслан Лунев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы
Ульвия Фаталиева взлетела в рейтинге
31 Мая 17:33
Шахматы

Ульвия Фаталиева взлетела в рейтинге

ФИДЕ объявил июньский рейтинг шахматистов