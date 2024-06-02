"Поздравляю футболистов. "Карабах" забил гол в первой опасной атаке".

Как сообщает İdman.biz, об этом после поражения от "Карабаха" со счетом 1:2 в финале Кубка Азербайджана заявил главный тренер "Зиры" Рашад Садыхов.

Молодой специалист рассказал, что они пытались оказать давление на соперника:

«Болельщикам понравился второй тайм. Эта игра станет для нас отличным опытом. Через 40 дней ожидаю игру близкого к этому уровню в еврокубках. Нам нужна эта воля, мастерство и уверенность. Когда на кону трофей, соперники играют по максимуму. Мы боролись до конца. Не получилось. Я горжусь своими футболистами».

İdman.biz