"Фаворит в этой игре - "Карабах"

«Я верю, что нас ждет интересная игра».

Об этом İdman.biz заявил ветеран футбола Юнис Гусейнов.

Опытный специалист высказал свое мнение по поводу финала Кубка Азербайджана. По его словам, команда Гурбана Гурбанова является фаворитом в поединке "Карабах" - "Зира":

«Карабах» провел отличный сезон. Он также досрочно выиграл чемпионат страны. Команда Гурбана Гурбанова играет на европейском уровне. Кубковые игры очень разные. В решающем матче все футболисты покажут свои силы для завоевания титула. Сегодня будет то же самое. «Зира» покажет себя с хорошей стороны. Однако фаворитом я по-прежнему считаю «Карабах». Я думаю, что победит представитель Агдама».

Отметим, что финальный матч состоится на «Лив Бона Деа Арена» и начнется в 20.00.

Эмин Ага

İdman.biz